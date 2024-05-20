越南國會選出新主席 政壇新要角齊亮相

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（中央社記者陳家倫河內20日專電）越南國會今天選出新國會主席，由越共中央政治局委員、越南國會常務副主席陳青敏擔任。越南國會預計明、後天進行國家主席的選舉程序，越共已推薦由公安部部長蘇林出任。

越南第15屆國會第7次會議今天在越南首都河內市舉行，今天出席會議的475名國會代表全數贊成由62歲的陳青敏（Tran Thanh Man）擔任國會主席，接替前國會主席王廷惠（Vuong Dinh Hue）4月下旬請辭後的遺缺。

陳青敏隨後宣誓就職，他表示，不管在哪個位置上，始終堅定民族獨立與社會主義的目標，運用與創新發展馬克斯列寧主義與胡志明思想，堅定黨的革新道路，確保國家、民族的最高利益與人民的合法權益和正當願望。

根據越南國會的議程，5月21至22日將選舉國家主席。越南共產黨中央日前已推舉由67歲的公安部部長蘇林（To Lam）擔任，接替前國家主席武文賞（Vo Van Thuong）3月下旬請辭後的遺缺。

與此同時，越南國會秘書長裴文強（Bui Van Cuong）19日對外表示，由於越共尚未推薦新的公安部長人選，因此本次國會會議不會就公安部長進行批准或免任的程序。意即，蘇林接掌國家主席後將兼任公安部長。

在越南國會開幕前，越共16至18日召開第13屆中央委員會第9次全體會議，除進行國家主席與國會主席人選作業，越共中央政治局委員、中央書記處常務書記張氏梅（Truong Thi Mai）因違反黨員行為禁令自請辭職。

新的中央書記處常務書記由今年67歲的越共中央政治局委員、越南人民軍總政治局主任梁強（Luong Cuong）擔任。此外，越共中央還補選了4名越共第13屆中央政治局委員。

越南共產黨2021年1月召開第13次全國代表大會，當時有18名政治局委員，但過去3年多來，越南政壇經歷一系列人事大地震，先後有6名政治局委員去職，涵蓋國家主席、國會主席、副總理等職務。（編輯：韋樞）1130520

越南國會21至22日將選舉國家主席，國家主席一職已確定由67歲的公安部部長蘇林（左）出任。依目前規劃，蘇林接掌國家主席後將繼續兼任公安部長。中央社記者陳家倫河內攝 113年5月20日

67歲的越共中央政治局委員、越南人民軍總政治局主任梁強（圖）日前接下越共中央書記處常務書記一職。具國會代表身分的梁強20日出席越南國會開幕典禮，成為媒體鏡頭追逐焦點。中央社記者陳家倫河內攝 113年5月20日