雪梨慶賴總統就職 澳洲議員秀中文：我們都是朋友

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（中央社記者楊淳卉雪梨20日專電）雪梨僑界今晚舉辦晚宴歡慶新任總統就職，包括僑界、澳洲國會議員、新南威爾斯州議員等政要共襄盛舉。曾訪台的澳洲聯邦眾議員佛萊徹致詞時大秀中文，高喊「今晚，我們都是朋友」，引發熱烈歡呼。

雪梨僑界今天舉辦晚宴，歡慶中華民國第16任總統賴清德、副總統蕭美琴就職。包括僑領、澳洲聯邦議員、地方政要、智庫學者、友國代表等貴賓共襄盛舉。僑胞在活動尾聲合唱「明天會更好」，場面熱絡。

僑務委員林栢梧致詞表示，台灣是世界的民主資產，台灣努力尋求能量貢獻全球，請大家支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）及世界衛生組織（WHO）。僑務委員葉義深感謝雪梨僑界與貴賓參與，並讚揚賴總統就職演說令他深受感動。

雪梨辦事處處長吳正偉高喊「你們是捍衛民主的真英雄」來感謝出席的政要與貴賓。他表示，台灣總統選舉展現了台灣蓬勃的民主及人民守護自己生活方式的決心。中共宣稱民主不合適亞洲人，這是謊言且不是事實，而台灣就是鐵證。他感謝新州議會夥伴的支持，也感謝澳洲國會訪團抵擋中國壓力，在賴清德就職期間訪問台灣。

澳洲聯邦眾議員佛萊徹（Paul Fletcher）致詞時先以中文高喊「今晚，我們都是朋友！」引發在場歡呼。他引述英國前首相邱吉爾名言「民主是很糟糕的政府型態，但比他存在過的型態都來得好」一席話指出，民主政體是台灣的原則，台灣民主被世界領導者廣泛的慶祝非常適當。

新州律政廳副廳長麥德莫特（Hugh McDermott）則讚揚台灣是民主燈塔，雖然承受中國政府的壓力，台灣的民主依然堅韌。

新州反對黨多元文化事務影子廳長庫爾（Mark Coure）說，大家都見證了台灣和平完成政權轉移，新州將肩並肩支持台灣，台灣也應該受到如澳洲等其他民主國家支持，期待未來能拜訪台灣。

出席晚宴的澳洲政要還包括新州上議院副議長羅伯茲（Rod Roberts）、新州影子財長圖德霍普（Damien Tudehope）、新州公平交易事務影子廳長詹姆士（Tim James）、新州上議院黨鞭拉斯（Chris Rath）、新州州議員威廉斯（Ray Williams），新州上議員麥頓（Rachel Merton）、孟洛（Jacqui Munro），新州州議員蓮恩（Jordan Lane）等。

除了澳洲政要，也有他國駐澳洲代表出席同慶，包括捷克總領事斯洛瓦科娃（Zuzana Slovakova）、斯羅伐克（Jan Slovak），斯洛伐克總領事卡巴克（Martin Kabac）、奧地利領事斯托拉卡（Ulrike Straka）、柯斯托夫（Yuri Kostov）等。（編輯：韋樞）1130520

雪梨僑界今晚舉辦晚宴，歡慶中華民國第16任總統賴清德、副總統蕭美琴就職，僑領、澳洲聯邦議員、地方政要、智庫學者、友國代表等貴賓共襄盛舉，眾人舉杯歡慶。中央社記者楊淳卉雪梨攝 113年5月20日