2法官揭猥褻案資訊 二審判1人仍免職1人改罰俸確定

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（中央社記者林長順台北20日電）台東某兒少安置機構林姓主任涉猥褻收容少年，法官姜麗香、侯弘偉涉揭露少年事件或性侵害被害人資料。懲戒法院一審判2人免除法官職務。二審駁回侯弘偉上訴，改判姜麗香罰俸1年確定。

判決指出，姜麗香擔任士林地方法院法官時，因職務知悉林嫌涉嫌性侵害收容少年，涉嫌揭露少年遭性侵害的訊息給高雄地方法院法官侯弘偉知悉，且未及時依法通報。侯弘偉甚至提供林嫌相當於律師業務內容的法律意見，介入或影響林嫌刑事偵查案件辯護方向及內容。

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懲戒法院一審認定姜麗香、侯弘偉無視相關保密規定，揭露或任意提供少年事件或性侵害被害人資料，且侯弘偉甚至提供林嫌相當於律師業務內容的法律意見，動搖人民對司法公正性的信賴基礎，判決2人免除法官職務，並分別轉任士林地方法院及高雄地方法院司法事務官。

懲戒法院二審指出，姜麗香與侯弘偉所涉案情輕重有別，原判決作出相同的懲戒處分，尚有未洽，姜麗香的懲戒處分過重，改判姜麗香罰款，數額為現職月俸給總額1年之罰款；侯弘偉部分則駁回上訴，全案確定。（編輯：李錫璋）1130520