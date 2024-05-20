國安人士解讀520談話：對內盼團結對中釋和平善意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北20日電）總統賴清德今天發表就職演說，外界各有解讀。國安人士表示，兩岸的未來對世界局勢具有決定性影響，面對中國持續對台軍事挑釁、國際打壓台灣等威脅，賴總統仍呼籲，盼中國回到國際社會共同關切的軌道上，這就是賴總統所表達最大的善意。

在對內部分，國安人士說，賴總統認為，縱然不同政黨各有所好，但當國家面對共同挑戰之時，對外應該團結一致，國家才能繼續往前走。這也是賴總統今天就職談話最主要重點。

總統賴清德今天在就職演說提及，中國尚未放棄武力犯台，呼籲中國和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼，台海和平、互利互惠、共存共榮應是彼此共同的目標。

國安人士下午表示，賴總統提出這項呼籲，是認為彼此應有共同體認，就是兩岸的未來對世界局勢具有決定性的影響，因此，政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢維持現狀。

國安人士指出，面對中國持續對台進行軍事、灰色地帶挑釁，以及在國際間打壓台灣等各種威脅下，賴總統依舊呼籲中國，回到國際社會共同關切的軌道上，共存共榮、互利互惠，這就是賴總統所表達最大的善意。

至於賴總統拋出兩岸可從重啟雙邊對等觀光旅遊，以及學位生來台就學作為好的開始。國安人士說，這與過去政策脈絡一致，例如中生已可適用台灣健保制度，就是在蔡政府完成相關法制作業；若中生能來台灣就學，與台灣年輕人有更多交流互動，對雙方未來的關係及增進彼此了解都有相當助益。

在觀光交流部分，國安人士表示，觀光和中生來台2項政策，新政府都已做好相關，只要中國願意同時開放中國觀光團來台，台灣觀光團6月1日就可前往中國旅遊。

針對馬英九基金會執行長蕭旭岑稱，賴總統就職演說是將中華人民共和國視為外國的「新兩國論」。國安人士指出，賴總統的演講很清楚，「全體國人不分族群，也不論先來後到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮」。不知為何會有這樣的錯亂。

對於台股今天波動，國安人士表示，總體而言，包括外資或國內其他相關投資、對外出口貿易相關狀況，現在都相當穩定且處於持續發展狀態，不需要特別擔心，且台股規模比過去有相當程度的成長，台灣整體經濟發展還是可期待的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

被問到中國是否採取一些手段影響股市，國安人士說，無法排除，但政府要做的是，確保這些外部威脅與騷擾，不會動搖政策的推進。

國安人士指出，賴總統認為，台灣過去8年面對諸多挑戰，國家都可以繼續往前走，縱然不同政黨各有所好，但當國家面對共同挑戰之時，對外應該團結一致，國家才能繼續往前走。這也是賴總統今天就職談話最主要的重點。（編輯：林克倫、翟思嘉）1130520