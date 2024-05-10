都市、美術館與森林 動態建築「林木林」現北美館

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（中央社記者王寶兒台北10日電）為「都市叢林」展現新定義面貌，跨領域團隊「感想工作室」在北美館戶外廣場以25座樹柱組成「林木林」作品，搭配上方輕薄黑色網布，讓人置身城市，卻又如遊走在一片森林之中。

台北市立美術館自2014年開始推動X-site計畫，以戶外廣場為基地廣邀各界提出創作計畫，第11屆獲選團隊「感想工作室」（office one senses,OOS）提出「林木林」（Analogue Forest）動態建築空間提案，開幕晚會今晚舉行。

感想工作室由鄭皓鍾、邱元甫、張博允、陳思安、黃郁慈組成，鄭皓鍾向中央社記者表示，最初想法是希望挑戰完成可以矗立的無基礎柱體建築，隨柱體呈樹狀形成，他們才延伸出「森林」概念，細看每一柱體都有縫隙，控制擺動的幅度，也讓風能穿透其中，當雨滴落下則會被網布切碎如霧氣。

當人們在樹林下走動，往往能感受到枝葉間灑落下來的細碎光影，「林木林」複製經驗，以木頭、強化螺栓與五金組件接合而成的樹柱，會隨著風、人、雨等因素不時輕微擺動，而伴隨四面降下的棚帳，串聯成相互牽動與平衡的柱網結構系統。

X-site計畫評審團代表梁豫漳指出，今年共有26件參賽作品，並有6件作品進入決選，「林木林」與以往X-site計畫作品不一樣的是透過能夠微動的構造系統，創造自然、人造構件能自由互動的空間，讓各種事物可以自由在北美館廣場盡情奔放、享受自己的角落，例如陽光、天空還有雨滴，以及遊走的人們。

此外，北美館透過新聞稿表示，本屆X-site計畫也以北美館館藏作品、郭雪湖「圓山附近」為靈感，推出公眾系列活動「森華計畫」。以畫作為軸心、共學走讀為起點，邀請3名不同領域的藝術家從視覺表現、聲音創作和身體感知等藝術視角，拓展「林木林」類比森林的概念。

「林木林」作品即日起於北美館戶外廣場展出至7月21日。（編輯：陳政偉）1130510