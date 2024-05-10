台華獎歡送逾800人 致詞代表義大利生願留台工作

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（中央社記者陳至中台北10日電）教育部今天舉辦112學年台灣獎學金及華語文獎學金畢（結）業生歡送會，超過800人參與，致詞代表、來自義大利的格拉索在台師大、企業實習獲益良多，決定畢業後留台工作。

112學年度計有來自74國、超過800名的台灣獎學金及華語文獎學金受獎生完成學業，今天在台北舉辦歡送會，駐台使館、各校教師齊聚一堂，為即將踏上新旅程的畢業生送上最誠摯的祝福。

台灣獎學金受獎生、來自義大利的格拉索（Emanuele Grasso）畢業於台灣師範大學國際人力資源發展所。他今天作為學生代表致詞，談及台灣生活的種種，除了學業外，還體驗了吃臭豆腐、泳渡日月潭等活動，旅遊足跡更是遍及全台各地，爬山時每每被健步如飛的台灣阿嬤超越，也讓他難以忘懷。

格拉索透過數位發展部「人才循環交流計畫」到台灣企業實習，同時也參與台師大的學生實習故事競賽，分享在台灣的有趣經驗。他特別感謝台灣獎學金的支持，讓留學生活多采多姿，也讓他畢業後，決定留在台灣工作。

來自聖文森及格瑞那丁的康安桐（Antonette Commissiong）在台灣就讀東華大學諮詢與臨床心理學系。她感謝台灣獎學金的協助，讓她可以全力投入在學習，運用課堂學到的知識與技能，與同學合作完成研究計畫，未來會將在台灣學到的專業知識回饋母國及全世界。

教育部次長林明裕、外交部次長田中光致詞時，都提及台灣近年透過多項政策，鼓勵境外生畢業後留在台灣工作，將所學貢獻於台灣社會；即便要離開台灣，也可將留學經驗分享出去，成為台灣的宣傳大使。畢業生可先加入SIT（Study in Taiwan）人才資料庫，與台灣相關單位保持聯繫。（編輯：陳政偉）1130510