故宮典藏品圖檔疑遭駭外流 查無不法全案簽結

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（中央社記者謝幸恩台北10日電）故宮博物院疑遭外流典藏品圖檔並於中國淘寶上販售。士檢為釐清有無人員涉外流圖檔或駭客入侵，主動分案偵辦。士檢認為，查無不法事證、外力入侵等，日前把全案簽結。

全案起於，國立故宮博物院推行數位典藏，並開放OPEN DATA專區，民國111年6月間故宮典藏品圖檔外流，政風室於8月間啟動行政調查；112年2月16日經專業人員考核委員會決議，處分承辦的林姓數位資訊室研究人員1次申誡。

故宮指出，為加速公開40萬張600萬畫素圖檔，林姓研究人員用自行開發的影像轉換程式進行自動化降階處理，因資料量過大，林姓研究人員在轉換2000萬至3000萬畫素的原始數位高階圖檔，進入公開系統作業，並在傳檔時出現問題。

故宮表示，因傳檔時出現問題，造成院外有心人士使用工具或拼圖軟體，取得局部的高階圖檔後加以存取，根據電磁紀錄，遭擷取的典藏品圖檔約有10萬張。

士林地檢署獲悉後，依妨害電腦使用罪分他字案偵辦，並發交法務部調查局資安工作站，向故宮發文調取電磁紀錄等，事後依據網際網路協定位址（IP）追查出2名涉嫌人。據指出，2人未使用不法破解程式，是從故宮網站的免費低階圖檔區下載典藏品圖檔，圖檔未設有保護程式，一般民眾均可下載。

士林地檢署指出，本案經資安站函送相關事證，並由檢察官進行後續偵查作為，全案查無人員疏失、外力入侵因素，也查無具體不法犯罪實據，已於今年初簽結。（編輯：張銘坤）1130510