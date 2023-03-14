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10萬張典藏品圖檔外流 故宮懲處承辦人 對販售網站提告

2023/3/14 12:20（3/14 12:53 更新）
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故宮系統去年6月遭駭客外流典藏品圖檔，並上架於中國淘寶等網站上販售。故宮副院長黃永泰14日表示，擬請律師針對販售平台提智財權受損。（圖取自書格網頁new.shuge.org）
故宮系統去年6月遭駭客外流典藏品圖檔，並上架於中國淘寶等網站上販售。故宮副院長黃永泰14日表示，擬請律師針對販售平台提智財權受損。（圖取自書格網頁new.shuge.org）
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（中央社記者王寶兒台北14日電）媒體報導，故宮系統去年6月遭駭客外流數千張典藏品圖檔，並上架於中國淘寶等網站上販售。故宮副院長黃永泰今天表示，擬請律師針對販售平台提智財權受損，故宮得知外流後已對承辦人員行政處分。

國立故宮博物院近年推行數位典藏，並開放OPEN DATA專區。黃永泰今天接受媒體聯訪表示，此次外流事件是故宮為加速公開40萬張600萬畫素圖檔，一名林姓承辦人員求好心切，以自己設計的降檔系統轉換高階圖檔，「但是因為量實在太大，以至於他進入公開系統去作業，引發傳檔過程中出現一些問題。」

故宮數位資訊室專門委員陳中禹表示，原始數位高階圖檔普遍為2000至3000萬畫素，外流圖檔最大可能性是有心人士以工具軟體擷取公開系統上的局部高階圖檔，並透過軟體依序拼湊，「這不是駭，是局部截圖方式去截，數位轉檔需要時間，高階圖檔留在系統中，因為時間差才會讓人有機會截取到高階圖檔。」根據紀錄，遭擷取的典藏品圖檔約有10萬張。

故宮典藏品圖檔去年6月外流後，多見於中國購物網站上供人下載。黃永泰表示，目前正研擬請律師先針對網站提出智慧財產權受損部分，並請平台以最快速度下架相關商品。

去年發生典藏品破損事件，圖檔外流事件則發生於去年6月，黃永泰強調，圖檔外流事件並無隱匿情事，因為故宮持續在調查、了解，且圖檔外流過程快速，中低階圖檔1張1秒鐘就能傳輸走，但故宮仍須檢討，目前林姓承辦人員因此記申誡一支。

故宮透過新聞稿表示，去年6月期間故宮發現有故宮所藏高階圖檔等外流情形，政風室去年8月12日啟動行政調查，相關調查報告於今年1月3日核定，今年2月16日在專業人員考核委員會討論後決議，記林姓人員申誡一次。

故宮表示，故宮已於去年底完成文物高階圖檔自動上傳、下載及轉檔機制的系統建置，所有相關使用申請調檔下載，均採內部封閉式儲存設備及系統程式自動化處理作業，阻絕人為操作可能外流的風險。（編輯：李亨山）1120314

故宮國寶圖檔資料外流，銅板價便可在販賣網站買到多張高清圖。（圖取自淘寶網頁taobao.com）
故宮國寶圖檔資料外流，銅板價便可在販賣網站買到多張高清圖。（圖取自淘寶網頁taobao.com）
#故宮
#故宮數位資訊室
#黃永泰
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