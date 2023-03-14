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數千筆故宮國寶圖檔疑被駭外流 陳建仁證實

2023/3/14 11:44（3/14 12:12 更新）
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故宮博物院驚爆電腦遭駭，數千張國寶的圖檔資料外流遭賤賣。（圖取自淘寶網頁taobao.com）
故宮博物院驚爆電腦遭駭，數千張國寶的圖檔資料外流遭賤賣。（圖取自淘寶網頁taobao.com）
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（中央社記者范正祥台北14日電）國民黨立委賴士葆今天在質詢時提及，媒體報導，故宮博物院驚爆電腦遭駭，數千張國寶的圖檔資料外流遭賤賣。行政院長陳建仁表示，知道這件事情，現在已經沒有圖檔外流的情形。

立法院會今天進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。

賴士葆質詢時關切，故宮國寶有幾千筆圖檔被駭、被賤賣，陳建仁知不知道。陳建仁答覆，知道這件事情，相關的報告在今年1月23日已經有核定，確實有圖檔外流的現象。

這件事情是發生在陳建仁就任行政院長之前，賴士葆追問現在是否還有故宮國寶圖檔外流的情形，陳建仁說，沒有，事情出現以後，經過調查結果發現是一些承辦人員為了加速圖檔的作業，所以移到對外服務的機構所造成的。（編輯：蘇龍麒）1120314

消費者用銅板價便可在淘寶買到台北故宮多款館藏文物高清圖。（圖取自淘寶網頁taobao.com）
消費者用銅板價便可在淘寶買到台北故宮多款館藏文物高清圖。（圖取自淘寶網頁taobao.com）
許多中國賣家在淘寶販賣台北故宮館藏文物圖檔。（圖取自淘寶網頁taobao.com）
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#陳建仁
#賴士葆
#故宮博物院
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