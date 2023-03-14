翠玉白菜多次展出魅力不減 故宮南院即起再展至8月

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）國立故宮博物院館藏著名文物翠玉白菜，今天在故宮南院人氣國寶展登場；故宮南院指出，翠玉白菜雖已多次來南院展出，民眾仍不時在臉書留言想看翠玉白菜，魅力依舊不減。

故宮南院今天告訴中央社記者，翠玉白菜今天在人氣國寶展登場，將陪南部民眾度過清明連假至今年8月6日。

故宮南院指出，包含此次，翠玉白菜已至少在南院展出3次，但人氣仍不減，很多民眾時常在南院的臉書（Facebook）留言，想看翠玉白菜。

故宮南院表示，翠玉白菜材質為翡翠，就材質而言，並非完美，但創作者利用其天然的顏色化翠綠為葉；斑白為梗，裂璺（音:ㄨㄣˋ，器物上的裂紋）、斑塊更巧妙地成為白菜的質感，加上綠葉上生動的螽斯和蝗蟲，觀之宛如蟲鳴在耳，更顯生意盎然。

故宮南院強調，翠玉白菜全作精雕細琢，匠心獨運，化缺陷為真實與美好，成為故宮最具人氣文物。

故宮南院指出，翠玉白菜原陳設於清朝皇宮的永和宮中，玉雕白菜與蟲，具有清白、多子的寓意，被推測為光緒皇帝瑾妃的嫁妝，更增添其傳奇色彩。（編輯：陳仁華）1120314