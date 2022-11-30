更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
應曉薇疑涉餐會賄選 北檢傳喚說明
首頁 / 產經
數位發展部
新聞專題
數位發展部7/55
首頁 / 產經

防公共電子看板遭駭 數位部修正使用原則生效

2022/11/30 12:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北30日電）數位部修正「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則修正草案」，對於不特定人員具傳播效果的大型LED看板、廣播系統等設備，都要比照有連接公務網路一樣管理，修正原則28日生效。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，中共於台海周遭進行軍演，台灣多處公共場域電子看板遭駭客入侵，植入詆毀裴洛西等惡意假訊息。

數位發展部8月27日正式掛牌時，數位部長唐鳳當天簽出的首份公文，就是關於「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則修正草案」。唐鳳日前解釋，修正是在現有的使用原則額外加上規範，讓對於不特定人員具傳播效果的大型LED看板、廣播系統等設備，也要比照有連接公務網路一樣管理，都不能豁免。

數位部28日公告，修正「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」第3點、第4點、第5點，並即日生效，屬於行政命令層級的規則。

根據修正內容，主要有2大重點。第一，政府機關與機關委外場地，如果有對不特定對象傳送訊息的資通設備都納入管理。例如，民眾在公務機關場域中租賃廣告牆，機關應在契約中規範該廣告牆所使用的產品，包含軟體、硬體與服務等都要遵守規定，機關也要落實督導責任。

第二，如果相關機關因為例外情形，需要採用中國資通產品設備，新增須經該機關資安長及上級機關資安長核可的程序，即是把資安長核定制度明確化，說明清楚理由後，後續再送到數位部做核定，以專案方式購置並列冊管理。

數位部官員解釋，修正並不是針對特定場域或特定設備而已，重點還是委外場地如果有對不特定人傳送訊息的資通設備都會納入管理。若違反「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，則回歸資通安全管理法解釋。（編輯：翟思嘉）1111130

#唐鳳
#裴洛西
#數位部
唐鳳
唐鳳掌舵數位部滿3個月 有如新創公司爭取認同 烏克蘭媒體專訪 唐鳳：台灣復原經驗豐富能援烏
裴洛西
避免鐵路工人罷工 拜登敦促國會介入 荷媒解讀九合一選舉 關注2024大選及對中關係
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
唐鳳掌舵數位部滿3個月 有如新創公司爭取認同