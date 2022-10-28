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陳以信指故宮打破2清明瓷器吳密察意圖隱瞞 籲行政院徹查

2022/10/28 10:48（10/28 12:25 更新）
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國民黨立委陳以信28日指出，故宮打破嬌黃釉綠彩龍紋碗，並且故宮院長吳密察下令隱瞞。（圖取自國立故宮博物院網頁theme.npm.edu.tw）
國民黨立委陳以信28日指出，故宮打破嬌黃釉綠彩龍紋碗，並且故宮院長吳密察下令隱瞞。（圖取自國立故宮博物院網頁theme.npm.edu.tw）
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（中央社記者王揚宇台北28日電）國民黨立委陳以信今天指出，他最近接獲檢舉，故宮打破清朝年間的陶瓷碗、明代青花瓷器，但故宮院長吳密察卻下令隱瞞、欺瞞長官及民眾，請行政院長蘇貞昌下令徹查，若此事為真，吳密察應下台道歉。

立法院會今天進行國是論壇時，陳以信登記發言，作上述表示。

陳以信說，最近接獲檢舉，去年2月國立故宮博物院執行文物數位典藏計畫時，將清朝的嬌黃釉綠彩龍紋碗移出庫房過程中，故宮人員不慎打破，事後相關人員立即向吳密察報告。

陳以信指出，吳密察卻決定隱瞞事故經過，下令對該器物不得點交、紀錄，以及修復前不得做檢視報告，也要求相關人員封口，相關文件以用最高密件方式處理，以免留下任何證據。

嬌黃釉綠彩龍紋碗。（圖取自國立故宮博物院網頁theme.npm.edu.tw）
嬌黃釉綠彩龍紋碗。（圖取自國立故宮博物院網頁theme.npm.edu.tw）

此外，陳以信表示，還有檢舉消息指出，最近故宮又摔破另一件明代青花瓷器，這個瓷器比清代的瓷碗還要珍貴，結果吳密察與故宮高層故技重施，用相同手法隱匿證據，欺瞞長官及民眾，這樣的故宮院長不只失職、失格，也對不起國人。

陳以信說，故宮摔破國寶或許不是故意的，但事後意圖隱匿就是故意，摔破國寶有行政疏失，意圖隱瞞民眾就有嚴重的政治責任。

國是論壇時間，蘇貞昌及列席官員都坐在位子上；陳以信說，他要向蘇貞昌公開舉報，請蘇貞昌立即召見吳密察並下令徹查，追究相關人員責任，若此事為真，請蘇貞昌代表政府向民眾鄭重道歉，吳密察更應為此事下台負責。

截至發稿前，故宮尚無回應。（編輯：楊凱翔）1111028

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