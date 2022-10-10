點評造就本草綱目 故宮特展一窺明朝KOL王世貞

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（中央社記者王寶兒台北10日電）李時珍的「本草綱目」千古流傳，鮮為人知的是，這本書當年曾沒人願意出版，直到獲聲望崇高的王世貞推薦才得以付梓。故宮推出特展，爬梳堪稱「晚明KOL」的王世貞生平事蹟。

王世貞（西元1526－1590年）是明代重要史家與文學家，他在22歲考上進士，但在父親王忬遭陷害後，他就淡出政治圈，專注從事著述、遊歷、交友、賞鑑等活動，著作等身外，並熱愛藝文活動，擁有不少收藏，對造園、書畫、古籍、陶瓷、緙繡到珍玩等，都有深入涉獵。

王世貞當時在藝壇、文壇中，擁有如今日KOL（關鍵意見領袖）的地位，像是李時珍完成「本草綱目」初稿後，專門拜訪王世貞為書作序，但王世貞卻一一指點出書稿的不足，李時珍在10年後拿完成的書稿給王世貞，王世貞極為滿意才作序，引起當時南京書商爭相刻印有王世貞作序的「本草綱目」。

國立故宮博物院最新特展「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」便以展品呈現王世貞的一生與志業，並藉此一窺晚明文化盛況。故宮還設置「世貞新語」互動抽籤機，民眾只要按鈕，抽籤機裡的人偶便會送出內容摘自王世貞著作的紙條，讓民眾也能得到王世貞的點評。

值得一提的是，王世貞被部分學者推測為「金瓶梅」的真實作者，源自「金瓶梅」中情節多處影射明代奸臣嚴嵩之子嚴世蕃的奢華淫蕩，而王世貞的父親王忬正因受嚴嵩、嚴世蕃父子檔陷害而死，讓王世貞對嚴家埋下深仇大恨。

故宮透過新聞稿表示，根據明清筆記小說，明代攬權貪賄的奸臣嚴嵩，想強奪王世貞家所藏的「清明上河圖」。王世貞父親王忬迫於無奈，請畫師黃彪摹造仿本。不料事後遭裝裱匠揭露，埋下嚴嵩、嚴世蕃父子藉故陷害王忬致死的禍根。

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王世貞特展中，也展出嚴嵩曾持有的書畫收藏品，顯現晚明權貴追逐書畫名品的品味，其中有被譽為「天下第一草書」的唐代懷素「自敘帖」。策展團隊代表、書畫文獻處研究員何炎泉表示，這件是中國書法史上最完美的草書，以任何局部端詳都毫無破綻，堪稱「國寶中的國寶」。

「寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業」特展第1檔即日起於故宮北院展出於12月25日；第2檔於12月28日展出至112年3月21日。（編輯：管中維）1111010