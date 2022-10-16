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故宮南院人氣國寶 給參觀者滿滿幸福感

2022/10/16 13:30（10/16 14:01 更新）
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故宮南院10月人氣國寶展，精選給人滿滿「幸福感」的展件，其中「清掐絲琺瑯太平有象」，溫馴的大象背著一個華麗的瓶子，組成了「大（太）瓶（平）有象」的意思，並與插在中瓶的物品組合出「太平吉慶、平安如意、年年有餘」等意涵。中央社記者蔡智明攝 111年10月16日
故宮南院10月人氣國寶展，精選給人滿滿「幸福感」的展件，其中「清掐絲琺瑯太平有象」，溫馴的大象背著一個華麗的瓶子，組成了「大（太）瓶（平）有象」的意思，並與插在中瓶的物品組合出「太平吉慶、平安如意、年年有餘」等意涵。中央社記者蔡智明攝 111年10月16日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）搭配國慶日故宮南院10月人氣國寶展，精選給人滿滿「幸福感」的展件，包括玉器、書畫、琺瑯藝品，其中王羲之平安何如奉橘三帖與肉形石展至10月底，欲參觀民眾請把握時間。

故宮南院人氣國寶展10月展件除「晉王羲之平安何如奉橘三帖」，還有「清掐絲琺瑯太平有象」、「清、萬年青盆景」、「清、乾隆、粉彩福祿壽葫蘆瓶」、「清、金鑲寶石萬壽如意」、「清、肉形石」等。

故宮南院今天告訴中央社記者，此次展件都有平安如意、國泰民安的意喻，民眾欣賞後會有滿滿幸福感，平安何如奉橘三帖與肉形石展至10月30日，想參觀的民眾要把握機會。

故宮南院舉「清掐絲琺瑯太平有象」為例，溫馴的大象背著一個華麗的瓶子，組成了「大（太）瓶（平）有象」的意思。瓶子正中央插了一支「戟」，戟上掛了一個「磬」，是「吉」與「慶」兩個字的諧音，旁邊是四支如意，掛有「卍（ㄨㄢˋ）字」與「雙魚」吊飾，組合出「太平吉慶、平安如意、年年有餘」等意涵，象徵著「天下太平」與「國泰民安」。

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另外，「肉形石」看起來就像一塊入口即化的「東坡肉」。這件作品是堅硬的玉髓製成，經過工匠巧手雕琢與染色，肌理肥瘦相間，如同經過熬煮一般，散發出Q彈滑嫩的滋味，予人豐盛飽足的幸福感。

參觀國寶展的李姓民眾說，看了人氣國寶展，再想到前幾天媒體報導台灣今年人均GDP將超過日、韓，成為東亞第一，人均淨資產全球排第5名，心中真的會升起一股幸福感。（編輯：黃世雅）1111016

故宮南院10月人氣國寶展，精選給人滿滿「幸福感」的展件，「清、肉形石」看起來就像一塊入口即化的東坡肉，散發出Q彈滑嫩的滋味，予人豐盛飽足的幸福感，將展至10月30日。中央社記者蔡智明攝 111年10月16日
故宮南院10月人氣國寶展，精選給人滿滿「幸福感」的展件，「清、肉形石」看起來就像一塊入口即化的東坡肉，散發出Q彈滑嫩的滋味，予人豐盛飽足的幸福感，將展至10月30日。中央社記者蔡智明攝 111年10月16日
故宮南院10月人氣國寶展，精選給人滿滿「幸福感」的展件，其中「晉王羲之平安何如奉橘三帖」將展至10月30日，想參觀的民眾要把握機會。中央社記者蔡智明攝 111年10月16日
故宮南院10月人氣國寶展，精選給人滿滿「幸福感」的展件，其中「晉王羲之平安何如奉橘三帖」將展至10月30日，想參觀的民眾要把握機會。中央社記者蔡智明攝 111年10月16日
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