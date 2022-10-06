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國寶王羲之平安何如奉橘三帖 故宮南院展覽

2022/10/6 13:02（10/6 13:51 更新）
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故宮南院日前「仲夏平安夜」無人機展演中，讓無數民眾讚嘆的「平安」2字，即取自故宮限展國寶「晉王羲之平安何如奉橘三帖」，即日起在故宮南院展出。（故宮南院提供）中央社記者黃國芳傳真 111年10月6日
故宮南院日前「仲夏平安夜」無人機展演中，讓無數民眾讚嘆的「平安」2字，即取自故宮限展國寶「晉王羲之平安何如奉橘三帖」，即日起在故宮南院展出。（故宮南院提供）中央社記者黃國芳傳真 111年10月6日
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（中央社記者黃國芳嘉義縣6日電）故宮南院日前「仲夏平安夜」無人機展演中，讓無數民眾讚嘆的「平安」2字，即取自故宮限展國寶「晉王羲之平安何如奉橘三帖」，自10月4日起至30日首度在故宮南院展出27天。

故宮南院今天發布新聞稿指出，這件國寶由「平安」、「何如」兩封書信組成，而「奉橘」是「何如」的附書，三帖皆由唐人雙鉤廓填，在明朝末年合裱成卷，並有歐陽修等人的觀款。

故宮南院表示，在王羲之的妙筆下，帖中「平安」字體一長一短，「平」字的豎畫一路拉伸如空中的祈福天燈；「安」字則結構緊密，給人十足的安全感，在一靜一動間，傳達平安意念，成為書法史上的天下第一「平安」。

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故宮南院指出，國慶日也是故宮院慶，10月10日故宮南、北兩院均免費參觀。適逢2022國慶焰火在南院，人氣國寶展精選富含吉祥寓意展件，有「清、金鑲寶石萬壽如意」、「清、掐絲琺瑯太平有象」、「清、萬年青盆景」、「清、乾隆、粉彩福祿壽葫蘆瓶」、「清、肉形石」等，為國家獻上祝福。

故宮南院搭配展覽，特別設計一款王羲之「平安」御守，10月8日起隨票贈送，送完為止，民眾也可以在越南月金秋盛會上彩繪平安壓章。（編輯：黃世雅）1111006

故宮限展國寶「晉王羲之平安何如奉橘三帖」，自10月4日起至30日首度在故宮南院展出27天，吸引民眾觀賞。（故宮南院提供）中央社記者黃國芳傳真 111年10月6日
故宮限展國寶「晉王羲之平安何如奉橘三帖」，自10月4日起至30日首度在故宮南院展出27天，吸引民眾觀賞。（故宮南院提供）中央社記者黃國芳傳真 111年10月6日
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