故宮南院展18世紀歐洲時髦商品 印度繪染掛飾

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故宮博物院南部院區織品展換裝，10月1日起將展出18至20世紀印度代表性的織品及其編織技巧對鄰近國家的影響。圖為焦點展件、18世紀晚期印度染繪棉布「生命之樹紋繪染掛飾」。（故宮南院提供）中央社記者蔡智明傳真 111年9月30日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）故宮南院亞洲織品常設展明天起全新換展，焦點展件18世紀印度繪染棉布「生命之樹紋繪染掛飾」，是當年歐洲上流社會時髦商品，可營造異國情調的居家氛圍，價格不菲。

國立故宮博物院南部院區今天發布新聞稿表示，故宮南院織品展換裝，10月1日起展出18至20世紀印度代表性的織品及其編織技巧對鄰近國家的影響。

故宮南院表示，印度以產棉著稱，自古以來即掌握棉織品繪染的關鍵技術，擁有圖案設計的能力，可為各地消費者客製化喜愛的紋樣。17世紀印度繪染棉布透過東印度公司外銷歐洲，棉織品才出現在歐洲的居家裝飾，營造異國情調的居家氛圍，是彼時時髦的舶來品，價格不菲，也是時尚的象徵。

故宮南院指出，「生命之樹紋繪染掛飾」為18世紀印度科羅曼德（Coromandel，另譯：科羅曼多）海岸盛產手工繪染布（kalamkari），是當時暢銷歐洲的繪染棉布，尺幅巨大，主要用途為寢具或掛飾。布幅中央為一株立於土丘的植物，中心樹幹交相盤曲，棲息著各式鳥鵲飛禽，底紋滿佈花卉植物圖案，象徵生命之樹的繁衍與創造。

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故宮南院表示，16世紀前歐洲人穿著以麻、毛為主要材料，由於棉花不存在於歐洲人的生活中，棉花與羊毛同樣作為服裝的材料，人們便想像它是介於動物與植物間的異質混和體。早期的棉花圖像，描繪高大的樹幹上，長出豐潤的綿羊，足見歐洲人對於棉花的好奇與想像。

故宮南院表示，與「生命之樹紋繪染掛飾」同時展出的展件包括「紅地多彩經緯向伊卡紗麗」、「法蒂瑪之手紋長袍」等，此檔展期自10月1日起至112年1月2日。（編輯：李錫璋）1110930