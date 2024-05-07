「翠玉白菜」旁簽署文件 故宮認卸展疏失嚴正告誡

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（中央社記者王寶兒台北7日電）國民黨立委黃健豪表示，故宮、南美館人員3月在「翠玉白菜」開啟展櫃旁近距離簽文件，此外南院庫房日前有清潔工無故進出。故宮表示，卸展疏失予以嚴正告誡，也將改善南院庫房管理措施。

國立故宮博物院去年12月出借「翠玉白菜」、「鬥彩雞缸杯」等15件故宮人氣典藏文物予台南市立美術館，並合作推出南美館特展「千載南逢－故宮國寶佇台南」，展期至今年3月10日。

黃健豪對媒體表示，接獲民眾爆料，南美館日前貼出故宮、南美館人員交接文物照片，其中拍到2館人員在打開的「翠玉白菜」展櫃旁簽收文件，距離不到3公分，照片經轉發後，南美館因此緊急撤下照片。過去故宮國寶不慎摔壞，工作人員卻渾然不覺該行為對國寶可能的危害。

故宮今天以新聞稿回應，「千載南逢－故宮國寶佇台南」特展於3月11日由故宮及南美館專業人員進行借展文物卸展作業。在點檢確認文物狀況時，本應依標準作業程序待文物撤離後，再進行簽署作業，此過程確實未合乎標準作業規定，故宮與南美館雙方確有疏失。

故宮表示，院長蕭宗煌已就業務主管及執行人員予以嚴正告誡，並召開多次檢討會議，另由副院長余佩瑾召開會議檢討布卸展流程。蕭宗煌在1日更再度召開會議，要求布卸展作業流程修訂於故宮「文物安全維護作業手冊」，要求布卸展工作執行前，應召開工作會議，確保相關作業人員執行標準作業流程。

黃健豪另外接獲民眾檢舉，故宮南院庫房日前遭清潔人員無故進出，應盤點文物是否被觸碰或遺失。關於清潔人員身分及進出庫房時間，故宮表示，去年2月15日及6月9日分別由承辦人員帶委外合約廠商10名清潔人員入庫，進行各約1週清潔工作，今年3月25日南院處內部稽核比對，發現廠商抽換2名不在原提報名單人員。

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故宮表示，去年南院處庫房修繕及新置角鋼層架完成，當時庫房並未存放任何文物。但針對廠商違規部分，已於今年4月12日召開履約檢討會議依約計罰，並依政府採購法第101條暨其執行注意事項等規定進行後續程序。

故宮表示，蕭宗煌下週將親赴南院召開庫房作業流程檢討會議，務求徹底改善南院庫房管理，加強出入庫作業身分查核，杜絕類似情形再度發生。而針對此次事件，南院處將重新檢討研提懲處名單。（編輯：張雅淨）1130507