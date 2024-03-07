中國利用故宮搞統戰 蕭宗煌：嚴守法律及平等原則

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（中央社記者邱祖胤台北7日電）中國全國政協委員在兩會中提出兩岸故宮通票、合作網站平台等提案，立委憂心中國借此大搞統戰，故宮院長蕭宗煌表示，將嚴守法律及平等原則，確保文物交流沒有疑慮下進行。

今天包括民進黨立委林宜瑾、陳秀寶都在教育文化委員會中質詢，日前中國全國政協委員提案，建議兩岸故宮通票、合作優惠，以及興建兩岸故宮官網平台。對此深表憂心。

林宜瑾質詢時表示，中國政協委員希望讓海外客群在優惠制度下，對兩岸故宮形成統一的認知，並建立兩岸故宮博物院合作橋梁，積極增進民眾對中華文明的認同感與歸屬感，統戰意味濃厚。

林宜瑾同時向蕭宗煌提出4個問題，包括是否認同中國把博物館當成統戰工具，故宮是否促進台灣人對中國產生認同使命，以及故宮文物屬於中國或屬於全人類，林宜瑾也質問蕭宗煌，面對中國放話，故宮有何實際作為捍衛對等尊嚴並避免國際間的誤解。

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蕭宗煌回應表示，中國政協委員拋出此一議題，他個人不認為必須指涉為「統戰」，蕭宗煌說，故宮文物屬於台灣這塊土地，在行政法規上屬於中華民國政府，也受到文資法管制，在法令範圍內屬於中華民國，當然也是全人類的文化資產。

蕭宗煌表示，兩岸文化交流有助於兩岸民眾相理解，他樂觀其成，但必須在遵守兩岸人民關係條例的相關法律規範、平等互惠、確保文物交流沒有疑慮之下，才有可能進行。（編輯：龍柏安）1130307