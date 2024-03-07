南院將展編鐘複製品挨批 故宮：教育推廣非文物展覽

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（中央社記者邱祖胤台北7日電）故宮南院計畫今年5月展出「曾侯乙編鐘」，遭立委批評不尊重故宮70萬件原件展品，故宮院長蕭宗煌今天表示，是教育推廣活動而非文物展覽，但會再找專家學者討論，決定是否展出。

今天多名立委出席教育文化委員會質詢此事，藍營立委黃健豪指出，將在故宮南院展出的「曾侯乙編鐘」屬複製品，此舉不僅不尊重故宮擁有70萬件原件展品的美名，更是對中南部民眾不尊重，要求故宮回歸專業，重新檢視展品規畫。

蕭宗煌回應表示，這項展品本身是一項樂器，到時會以音樂表演形式展現，屬於教育推廣活動，跟展覽不同，但它也能讓民眾了解文物的功能，對於教育展示品，故宮都會有明確的標示。

蕭宗煌表示，全世界的博物館都會有其慣例與倫理，包括作為教育推廣的參考品，如果這做法是不對的，「那全世界的博物館裡面的恐龍都應該拿掉，因為通通不是原件」。

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對此，故宮6日發聲明回應，該編鐘為國立傳統藝術中心於1997年向湖北省博物館購置的曾侯乙編鐘複製品，曾於中山堂、國父紀念館等場館展出，近期則在2018年至2023年於國立自然科學博物館陳列展示，期間並由台灣國樂團每年公開演示兩次，推廣編鐘之美。

故宮表示，去年底國立傳統藝術中心向故宮表達「曾侯乙編鐘複製品至南部院區展示」的意願，年初雙方就編鐘移置陳列及教育推廣合作等事宜做進一步討論，但仍於洽談階段，尚未議定契約，針對外界的疑慮與意見，將審慎納入評估。（編輯：李亨山）1130307