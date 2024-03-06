藍委指南院擬展編鐘仿品 故宮：審慎納外界意見評估

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、王寶兒台北6日電）國民黨立委黃健豪今天表示，故宮規劃近代仿品「曾侯乙編鐘」進駐南院展示，是不尊重中南部民眾，要求立刻撤銷仿品展覽決定。故宮指出，仍於洽談階段，尚未議定契約，針對外界的疑慮與意見，將審慎納入評估。

黃健豪今天發布新聞稿表示，故宮居然規劃將近代仿品「曾侯乙編鐘」複製品，於5月進駐南院2樓大廳展示，不僅是不尊重有70萬件原件展品的博物館美名，更是對中南部民眾的不尊重，他要求故宮應回歸專業，重新檢視展品規劃，讓中南部民眾也能欣賞到真正歷史悠久的典藏精品。

黃健豪指出，國立傳統藝術中心1997年向湖北省博物館購置「曾侯乙編鐘」的複製青銅器一套，原件是距今2400年戰國時期的中國音樂史成就，亦是重要的青銅器文明，國立傳統藝術中心收購有其規劃。

黃健豪表示，故宮的展覽作品，有其專業的考量與規劃，不同於其他博物館的高度，所展示者代表世界4大博物館的頂級水準，當年故宮南院欲展示影星成龍捐贈的「獸首」仿品，就被批評。

黃健豪指出，當初藝文界、學界都在批評，世界級博物館竟然連複製品都收，根本是自毀格調，何況南院當初定位在亞洲博物館，如今展品定位不明，也未好好利用北院豐富的資源，根本就是不尊重中南部民眾。

故宮對此表示，該編鐘為國立傳統藝術中心1997年向湖北省博物館購置的「曾侯乙編鐘」複製品，曾於中山堂、國父紀念館等場館展出，近期則在2018年至2023年於國立自然科學博物館陳列展示，期間並由台灣國樂團每年公開演示2次。

故宮指出，傳藝中心2023年主動向故宮表達「曾侯乙編鐘複製品至南部院區展示」意願，並於同年12月19日至南部院區現場會勘，建議將編鐘放置在博物館2樓售票大廳旁側的現場演示效果較佳，也方便觀眾觀賞編鐘演出。

故宮表示，今年1月30日，傳藝中心與故宮雙方再度就編鐘移置陳列及教育推廣合作等事宜，進一步現勘商討。

故宮指出，與傳藝中心「編鐘之美教育推廣合作」案非文物展覽，且仍於洽談階段，尚未議定契約，針對外界的疑慮與意見，將審慎納入評估。（編輯：翟思嘉）1130306