迎接超高齡社會 故宮攜手北榮推認知牌卡

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（中央社記者王寶兒台北7日電）台灣2025年將邁入超高齡社會，故宮與台北榮總合作，推出藝術輔療工具「今牌人生認知牌卡」，經訓練能加強語文、圖像學習與記憶能力，從失智症患者到一般民眾都可使用。

國立故宮博物院與台北榮民總醫院今天簽署合作備忘錄，由故宮院長蕭宗煌與台北榮總院長陳威明代表雙方簽署。在3年藝術與醫療專業跨域合作中，雙方將共同研發以長者為中心的創新服務方案，包含辦理專業人員培訓工作坊、博物館人員教育推廣、舉辦藝術與醫療相遇分享會等推廣活動。

蕭宗煌表示，近年世界衛生組織和國際博物館界，均肯定藝術對於預防疾病、促進健康和福祉的重要性，並扮演醫療輔助、促進民眾身心正向發展的關鍵角色。「今牌人生認知牌卡」能發行也感謝北榮團隊協助，共同讓文物轉化為生活的體驗與探索生命記憶的鑰匙，使藝術輔療成為非藥物活動的選項之一。

陳威明表示，近年失智症的藥物治療有所進展，更期待非藥物治療為台灣失智症患者帶來更多助益。「今牌人生認知牌卡」將故宮文物之美帶入家庭及社區，觸動失智症患者及照顧者的懷舊情感，透過生命對話促進長者認知功能、增進人際互動，打造貼近長者需求與生活經驗的樂齡友善服務。

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台北榮總神經醫學中心副主任傅中玲說明，「今牌人生認知牌卡」有別於一般桌遊或牌卡遊戲，是將藝術帶入日常經驗與生命故事，回顧生命中無數難忘而美好的「金牌」時刻，經過為期4週訓練後，在語文、圖像學習與記憶能力均有所進步，獲得失智症病人及家屬一致好評。

「今牌人生認知牌卡」原針對認知功能障礙者和失智症患者所設計，後經改良為一般大眾也適用。目前故宮與北榮辦理專業醫事人員工作坊，培訓244名專業人員，計有1766人次曾參與社區推廣活動，未來雙方將持續合作推廣至更多醫事人員及長者。（編輯：張雅淨）1130507