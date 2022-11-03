故宮文物人為疏失破損 吳密察揭事發過程

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故宮表示，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」（左上）、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」（下）破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」（右上）掉落破損。（故宮提供）

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（中央社記者王寶兒台北3日電）故宮3文物破損，針對其中1件因人為疏失破損的「清 乾隆 青花花卉盤」，故宮表示將懲處2名職員。故宮院長吳密察今晚也上節目還原人為疏失過程，同時為故宮文物破損事件致歉。

國立故宮博物院的「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」及「清 乾隆 青花花卉盤」因破損受外界關注。經故宮政風室調查，「雙龍小碗」及「小黃瓷碗」破損查無人員疏失；「青花花卉盤」則為人員操作疏失，故宮今晚宣布，將懲處2名職員，其中1人記1大過，另1人記2支申誡。

公視節目「有話好說」今天邀請吳密察解密文物破損人為失誤過程，另有台藝大有章藝術博物館文物維護研究中心主任邵慶旺、故宮登錄保存處助理研究員林永欽參與對談。

關於「青花花卉盤」因人為疏失遭致破損過程，吳密察說，當時共有2名同事，1人從共裝有6件文物的錦盒拿取4件文物出來，並在未告知其他同仁盒子還有其他文物狀況下，未將盒蓋扣扣上。

吳密察說，另一名同事因此誤認為錦盒裡的文物已全數拿出，「他看見盒底的布有些脫落，想黏回去，翻過來2個文物就掉出來，1個用身體擋住沒掉下去。」另1個掉下去而致毀損的就是「青花花卉盤」。

吳密察表示，懲處結果出來前，政風調查過程也有請遭懲處同事陳述意見。主持人詢問「同仁應該也很自責？」吳密察則頻頻點頭。

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針對故宮文物破損引起的風波，吳密察於節目尾聲表示，真的很抱歉、很遺憾故宮發生這樣的事情，他希望民眾可以理解文物傷損免不了，但必須將傷損降到最低程度，尤其是人為因素造成的傷損。

吳密察表示，故宮將記取此次教訓，包含典藏環境、作業規範、同仁訓練都會加強。他提及，故宮庫房中有數目不等的藍布盒、文物包等，一個箱子裡就會有好幾盒或好幾包，未來改善典藏方法應是一物一盒，減少文物碰撞遭致暗傷可能，還可導入科學方法，加入資訊系統協助文物管理。（編輯：張雅淨）1111103