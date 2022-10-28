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故宮文物可保險？業者：價值可量願承接、保費能負擔

2022/10/28 21:47（10/28 21:54 更新）
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故宮表示，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」（左上）、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」（下）破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」（右上）掉落破損。（故宮提供）
故宮表示，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」（左上）、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」（下）破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」（右上）掉落破損。（故宮提供）
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（中央社記者謝方娪台北28日電）故宮3件文物破損，但因未投保引起外界熱議。產險業者表示，故宮文物並非不能投保保險，關鍵在於文物價值是否能衡量、有無業者願意承接、客戶是否可負擔保費。

國立故宮博物院珍藏「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」以及「清 乾隆 青花花卉盤」3件文物破損，不過因沒有購買保險，引起外界熱議。

產險主管向中央社記者解釋，故宮文物並非不能投保，關鍵在於文物價值是否能衡量、是否有產險業者願意承接、客戶是否可承擔保費價格。

這名主管指出，市場上本來就有藝術品保險，無論動產、不動產都可以投保，並沒有限制國寶不能投保；但國寶應是無價之寶，很難用客觀價值衡量，因此相對難訂定價值。

產險主管表示，藝術品並非量產，價值相對難衡量，費率和風險也不固定，若保費相對高昂，有產險業者願意接、客戶也願意出，沒什麼不能投保，「只要價格談得攏都可以」。（編輯：林克倫）1111028

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