南投設文物工藝品專業醫院 碗盤損壞也能修

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「台灣工藝聯合醫院草鞋墩分院」21日揭牌成立，將提供碗盤、餐具、首飾等各類工藝品或文物、古建築構件、藝術品檢測、維護與修復。圖為示範工藝修復焗瓷技法。（國立台灣工藝研究發展中心提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年10月21日

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）碗盤、餐具、首飾、各類工藝品或文物、古建築構件、藝術品、特別珍愛具特殊意義的生活器物損壞哪裡可修？南投縣今天成立維修據點，由工藝師檢測、維護、修復等專業服務。

「台灣工藝聯合醫院草鞋墩分院」今天揭牌成立，位於草屯鎮台灣工藝文化園區生活工藝館，修復師廖偉淇、蔣昆原、張璽元、葉璨榮、陳宜妙進駐。此外，草鞋墩分院也是工藝修護交流與推廣教育據點，開放民眾參觀與諮詢，也有工藝修護體驗學習課程。

國立台灣工藝研究發展中心主任張仁吉今天透過新聞稿表示，過去工藝只強調物件表現、創意開發，但工藝不僅需要創造，也需要修復來關照文化資產保存意義及思考循環永續精神。因此，工藝中心成立「台灣工藝檢測修護聯盟」並擔任平台角色，集結全台修復提供者，包含專業學術單位、團體、個人工作室，成為工藝照護聯合網，提供檢測、維護、修復專業服務。

張仁吉表示，今天成立的台灣工藝聯合醫院草鞋墩分院就是聯合照護網絡其中一個據點，提供常民工藝、民俗工藝等客製化服務，歡迎民眾攜帶想保養維護或修復的工藝品來草鞋墩分院，體驗舊物新生的感動。

台灣工藝檢測修護聯盟代表、國立台灣藝術大學文物維護研究中心主任邵慶旺表示，過去無論是台灣傳統工藝或現代工藝，一直缺乏平台整合，透過工藝中心召集各界專業與力量，擴展提供各項專業服務，草鞋墩分院成立就是一個好的宣示與開始，期盼未來此模式在台灣工藝修復界形成強大力量。

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工藝修復師廖偉淇透過新聞稿分享，修復師發揮各自於鋦瓷、金繕、漆器、複合媒材修復、老古物修復等經驗專長，提供碗盤、餐具、首飾等各類工藝品或文物、古建築構件、藝術品檢測、維護與修復，尤其特別開設「夜間門診」，提供更便利、親民管道。

開幕記者會上，張仁吉與修復提供者代表邵慶旺、廖偉淇，及需求者代表國史館台灣文獻館長張鴻銘、南投縣文化資產學會理事長梁志忠等人，共同在陶磚上敲入巨型鋦釘，並依序簽名，象徵台灣修復產業連結，再揭開分院門牌宣示正式開張。（編輯：郭諭儒）1111021