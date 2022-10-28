故宮文物受損藍委批隱匿 吳密察澄清並將改善包裝

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針對立法院國是論壇，委員指「故宮打破國寶龍紋碗 高層下封口令」等情事，故宮院長吳密察（圖）28日下午在故宮舉行記者會，向外界進行說明。中央社記者張新偉攝 111年10月28日

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）國民黨立委陳以信今天在立法院國是論壇指出故宮文物受損，故宮院長吳密察試圖隱匿。吳密察今天中午親上火線表示，3起破損皆依規調查、懲處，也強調將編列預算改善瓷器包裝。

吳密察今天中午在故宮召開臨時記者會表示，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，於110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損，至於是否有人為疏失，吳密察表示調閱10年來的紀錄，並沒有發現相關證據。

至於第3件破損文物則是在111年5月19日整理時，由於人員在作業過程中疏忽，從工作檯的高度掉落，致「清 乾隆 青花花卉盤」破損。

吳密察說事件發生後，工作人員都依程序通報至院長，他也立刻下令進行政風調查：第一是業務單位自己做調查報告，第二是由第三方政風單位做調查報告，沒有隱匿一事。

吳密察說，相關調查進行中，以密件程序處理並無不當，密件保存皆依規定辦理，並無所謂「以免留下證據」。他強調事件發生後一定要保存證據，文物不能讓人任意提取、檢視、搬移。「這個作業方式不必我交代，都是依照程序去做。」

故宮表示，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，110年2月3日發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」破損。（圖取自國立故宮博物院網頁theme.npm.edu.tw）

吳密察指出，3件破損瓷器依文化資產保存法規定，暫行分級列為一般古物。第1件「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」正在修復；第2件「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」待修復；第3件「清 乾隆 青花花卉盤」待責任釐清、懲處程序完成後，才會進行修復。

對於文物儲存如何積極改善，吳密察說，這是他上任後「唯3」的破損事件，從去年發生問題時就積極尋求改善方式。這次事件發現故宮包裝瓷器是「多物一盒」，甚至是「多盒一箱」，這是「非常不符合時代潮流的落伍方式」。吳密察說故宮未來將以「一物一盒，改箱為櫃」的方式儲存。

吳密察也說，故宮文物從中國運來時，箱內是塞稻草，到台灣之後改成木絲，現在則是盤子跟盤子之間用棉花，「現在我希望一個一箱，將碰撞造成的傷害減到最低。」

吳密察說，112年故宮預算編列了「瓷器庫房改善計畫」，希望文物包裝管理跟上時代。另外，故宮也將積極改善電腦資訊系統，希望以電腦管理文物提取、檢視與記錄文物狀態。「以前都是用紙本、用人工記錄，如果改成電腦資訊系統，將來都會留下紀錄。」

關於這3件破損文物的價值，吳密察表示「遠遠低於上億。」這3件文物都不曾展示，「修復之後確定是會減損價值。」吳密察也說，故宮文物沒有鑑價，「理由是如果要鑑價，保險金會很高。」此外，故宮文物也沒有買保險，但如果是國外借展或是到南院移動展出，就會有保險。

吳密察說，工作人員在工作上的疏失，是否需要有連帶賠償責任，他會再跟政風確認。

吳密察在記者會上表示，保存故宮文物責任重大，希望可以達於完美。「當年對於瓷器包裝方式各有意見，所以沒有修改，現在我們一定要力求進步。」

對於外界批評吳密察把舊部屬找來工作，缺乏專業。吳密察說他的舊部屬都不是在文物典藏部門，而是在綜合規劃處，遇缺不補的原因是希望保留工作人員升等機會。（編輯：屈享平）1111028

故宮器物處瓷器科人員整理文物時，111年4月7日發現「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損。（圖取自國立故宮博物院網頁theme.npm.edu.tw）