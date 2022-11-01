故宮文物破損非頭一遭 歷年修護紀錄將公開

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故宮表示，11月上旬將全面公開已完成數位資料建置的文物修護各項紀錄，提供外界檢視閱覽。圖為國立故宮博物院外觀。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王寶兒台北1日電）故宮3文物受損，有立委表示故宮文物於馬政府執政期間也有破損情事。故宮今天表示，11月上旬將全面公開已完成數位資料建置的文物修護各項紀錄，提供外界檢視閱覽。

媒體報導，根據國立故宮博物院提供立委資料中，馬政府執政時期破損的故宮文物，包含「成化款白地彩花瓷杯」、「玉石盆飾栽景」及「清 乾隆 剔紅雲龍紋碗」。

故宮今天晚上發布聲明稿表示，故宮典藏管理單位在提件檢視文物時，若發現文物有傷損破裂情形或需要加強保護時，將進行記錄，並評估是否提送修護，以避免傷損情況持續擴大或進行預防性保護。

故宮指出，根據歷年的修護紀錄資料，陶瓷器因嚴重程度不一的傷損破裂情況，經評估送修的數量，一共有359件。修護的方式有填補、上色、黏合、封護等，依傷損情況不同，經專業評估後實施。

關於「成化款白地彩花瓷杯」、「玉石盆飾栽景」，故宮表示，當時皆於提件時發現破裂，瓷杯於民國103年送修，玉石盆飾栽景於104年送修。

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故宮表示，「清 乾隆 剔紅雲龍紋碗」則查無102年的修護紀錄，但102年另有「清 象牙雕雲蝠紋都承盤」、「清 康熙款 仿宋定窯三繫小瓷罐」等文物因傷損進行的修護紀錄。

針對文物破損後續所引發外界爭議，故宮表示，預定11月上旬將於「故宮典藏資料檢索」資料庫，全面公開已完成數位資料建置的文物狀況、盤點、抽點及修護各項紀錄，提供外界檢視閱覽。（編輯：張雅淨）1111101