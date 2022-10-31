故宮文物破裂調查報告出爐 不排除有暗傷或裂璺

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（中央社記者王揚宇台北31日電）故宮3文物受損，引發外界關注。故宮今天將其中兩件的初步調查報告送至立法院，破裂原因包括，恐因關上鐵箱時，因人為施力按壓或空間縮減導致文物碰撞，或是之前就有肉眼無法看見的暗傷或裂璺。

國民黨立委陳以信28日在立法院國是論壇指出故宮文物受損，故宮院長吳密察試圖隱匿。吳密察當天中午親上火線表示，3起破損皆依規調查、懲處，強調將編列預算改善瓷器包裝。

故宮也表示，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，民國110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。工作人員皆隨即依程序通報至院長。

故宮今天將「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」的初步調查報告送至立法院。

報告指出，「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」是在110年2月3日上午，由器物處瓷器科研究人員、行政人員、研究助理及技工等6人，進入山洞瓷器庫房做例行整理時，發現院1873箱內編號16896的瓷器破裂。

報告指出，該瓷器破裂的時間，初步判斷為101年3月2日大盤點後，至110年2月3日發現之前；另根據器物處人員表示，能夠接觸及整理文物者，僅限研究及行政人員，因此這些人有導致文物破損的可能性，但研究助理及技工友會協助搬運鐵箱，搬運過程亦有可能造成文物晃動甚至受損。

此外，關上鐵箱時，恐因人為施力按壓或空間縮減，導致文物有碰撞受損之虞，且若有肉眼無法看見的暗傷，也有可能因時間經過或碰撞而破裂。

至於「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」，報告指出，111年4月7日下午進行例行文物整理時，有雇員整理院2297箱箱內文物，發現其中一個藍布盒內所裝的故瓷007167破裂，經過交辦政風室啟動行政調查。

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報告指出，此文物破裂時間，初步判斷為109年2月19日後至111年4月7日發現之前。該文物是否會因鐵箱搬運，或是現行文物保存方式尚有不足等因素而造成破損，仍屬可能情形。

另也有人員說，2297箱內很多文物其實之前就有裂璺（音同「問」，陶瓷器將裂開時的痕跡），但並未記載登錄，推測可能是之前就有裂璺、或肉眼無法看見的暗傷，因時間經過而發生破裂情事。（編輯：林克倫）1111031