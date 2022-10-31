故宮南院展越南石灰罐 熱蘭遮堡曾出土同類文物

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（中央社記者蔡智明嘉義縣31日電）故宮南院目前舉辦越南主題文物特展，展出數件台南熱蘭遮堡遺址曾出土同類文物「石灰罐」，顯示台、越早在16、17世紀就有往來，更凸顯兩地皆有吃檳搭配食用石灰的風俗習慣。

近日「安平古堡」被誤解更名「熱蘭遮堡」，成為熱門話題，國立故宮博物院南院「千年南國─院藏越南主題文物特展」無意中也搭上這股熱潮，展出越南文物「石灰罐」，同類石灰罐曾於台南熱蘭遮堡遺址出土。

故宮南院表示，石灰罐用來盛裝搭配檳榔食用的石灰，對越南人來說是充滿文化意義的物件，不僅生活必備，同時也象徵家戶的守護神。基本造型為圓鼓的壺身和一圓形開口，隨著時代演變增加了提樑，並常以檳榔樹和檳榔葉的造型為裝飾，有些更配合形像施掛綠釉。

故宮南院指出，同類石灰罐曾於台南熱蘭遮城遺址出土，從共伴的遺物看來，這種造型的作品年代可能落在16至17世紀，此時越南陶瓷已逐漸脫離外銷的全盛期，但仍有許多產品出口各地包括台灣。石灰罐也顯示台、越兩地皆有吃檳搭配食用石灰的風俗習慣。

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故宮南院「千年南國─院藏越南主題文物特展」即日起展至11月20日止，展出的文物都為院藏古籍文獻及器物；劃分三個單元，從「千年古國的人物群像」、「風行世界的大越陶瓷」到「半島之龍的機智外交」，目的是讓觀眾認識19世紀之前「越南」的族群文化、藝術成就以及自我認同。

國定古蹟安平古堡更名「熱蘭遮堡」一事，文化部長李永得日前表示，不能稱為更名。文化部委託成功大學在安平古堡進行熱蘭遮城調查，發現「台灣城殘蹟（安平古堡殘蹟）」與「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」2個國定古蹟應為同一遺構。經文資局審議，相關國定古蹟將整合並更名為熱蘭遮堡，「安平古堡」名稱不變。（編輯：張銘坤）1111031