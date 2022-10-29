藍智庫質疑蘭千山館文物不續約 故宮：庫房空間有限

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（中央社記者劉冠廷、趙靜瑜台北29日電）故宮3件國寶昨天傳出破損，國民黨智庫今天表示，故宮院長吳密察不尊重專業，難保不會發生同樣問題。國民黨智庫指出，更令人擔心的是，故宮最重要的寄存品「蘭千山館」文物不再續約。

對此，故宮發表聲明指出，故宮庫房空間有限，保管自身文物已顯狹窄，實不宜長年提供私人無償寄放，排擠自有文物的各項資源。

國民黨立委陳以信28日在立法院國是論壇指出故宮文物受損，故宮院長吳密察試圖隱匿。吳密察則親上火線表示，3起破損皆依規調查、懲處，也強調將編列預算改善瓷器包裝。

國民黨智庫國家政策研究基金會今天發出新聞稿，教文體育組召集人陳學聖表示，故宮從1925年成立以來，在文物保存與修復方面，早已形成良好的制度，只要按部就班，幾乎不可能發生這種事。如今卻在同一位院長任內發生3件破損案，令人難以置信。

陳學聖懷疑，這是內部管理出了問題。吳密察把故宮的圖書文獻處與書畫處合併為書畫文獻處，理由是兩處的對象都是「紙」，把器物處長升為副院長，又因為器物處尚無人有資格擔任處長，就把原圖書文獻處的處長調任為器物處長。同樣是文物，但隔行如隔山，吳密察如此不尊重專業，難保未來不會發生同樣的問題。

陳學聖指出，更令人擔心的，是故宮最重要的寄存品「蘭千山館」文物不再續約。「蘭」指的是唐褚遂良黃絹本蘭亭，「千」是唐懷素小草千字文，珍貴無比。這些寄存文物任何一件都可能是幾億以上的天價，站在博物館的立場，那是求之不得，怎麼堂堂故宮院長說不要就不要，這簡直比中央銀行總裁說不要黃金更離譜。

陳學聖說，故宮所有重大政策，如南院的設立，或者文物出國展覽，都應該經由故宮指導委員會的決議。指導委員除了院長之外，還包括幾位重要部會首長及藝文界重量級人士。像「蘭千山館」文物的寄存若不再續約，這麼重大的事情，也應該通過指導委員會的同意，絕不允許院長一人專斷獨行。

陳學聖表示，「晝畫文獻處」同仁咸希望保留「蘭千山館」文物，相信絕大多數民眾也支持續約，呼籲吳密察三思，否則如此不尊重專業又草率對待文物的方式，民眾怎麼放心把世界級的珍稀古物交給吳密察。

對此，故宮發聲明表示，故宮庫房空間有限，保管自身文物已顯狹窄，實不宜長年提供私人無償寄放，排擠自有文物的各項資源。

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故宮強調，寄存在故宮的文物合約陸續期滿後，會通知幾位寄存人取回文物，「蘭千山館」並非特例。故宮也表示，如過經過通知之後，寄存人有意願捐贈，故宮會啟動藏品徵集程序審議。寄存合約續約與否，是由故宮與寄存人商議，雙方同意後決定。

故宮表示，「蘭千山館」文物應「永留故宮」說法是來自失效合約，這與寄存人跟故宮所訂有效合約並不相符，也呼籲外界尊重該批寄存文物所有人之意願與隱私。（編輯：翟思嘉）1111029