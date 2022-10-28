吳密察認3文物破損但未隱匿 蘇貞昌指示依專業處理

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故宮111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。（圖取自國立故宮博物院網頁theme.npm.edu.tw）

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（中央社記者溫貴香台北28日電）立委陳以信今天指控故宮博物院典藏的國寶「嬌黃釉綠彩龍紋碗」被摔破，故宮博物院長吳密察卻下令封口。行政院長蘇貞昌表示，吳密察不是這種人，過去有向他說明狀況，他指示依照文物保存的專業處理。

故宮表示，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。

立法院會上午邀請蘇貞昌率相關部會首長進行施政報告並備質詢。民進黨立委沈發惠關切故宮文物破損，但吳密察卻被指控下令隱瞞一事。

吳密察答詢時說，發生問題之後，業務單位就循程序提報給他，他馬上啟動調查，調查分兩路進行，第一個是業務單位自己做調查報告，第二是由政風單位做調查報告。所以並沒有隱匿。

他說明，第1個案子、第2個案子沒有辦法確認責任歸屬，但第3個案子可以確認責任歸屬之後，就啟動懲處作為，所以現在在考績會當中，所以絕對沒有隱匿。一方面用博物館的專業處理，另外一方面經過行政程序在走。

蘇貞昌也表示，吳密察曾向他說明狀況，對於這些非常專業的文物保存、管理、運作等等都有相關非常嚴謹的規範，他請吳密察依照專業處理就好。

沈發惠追問，有沒有所謂隱匿、不得點交等情事，蘇貞昌表示，吳密察不是這樣的人。

蘇貞昌日前確診，立委關切其身體狀況時，蘇貞昌表示，謝謝大家的關心，所有關心與祝福都收到，非常溫暖。（編輯：翟思嘉）1111028

故宮器物處瓷器科人員整理文物時，111年4月7日發現「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損。（圖取自國立故宮博物院網頁theme.npm.edu.tw）

故宮表示，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，110年2月3日發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」破損。（圖取自國立故宮博物院網頁theme.npm.edu.tw）