菲官員籲驅逐中國外交官 中方：不要輕舉妄動

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（中央社台北10日電）菲律賓國安顧問指中國外交官散布假訊息呼籲驅逐出境，中國外交部今天回應，表示菲國氣急敗壞、毫無底線，鄭重要求菲方保障中方外交人員正常履職，不要輕舉妄動，不要搬起石頭砸自己的腳。

據中新網，中國外交部發言人林劍今天在例行記者會回應相關提問時稱，菲方有關表態證明了他們在事實和證據面前心虛了，已經到了氣急敗壞、毫無底線的地步。

林劍說，中國鄭重要求菲方切實保障中方外交人員正常履職，停止侵權挑釁，不要抵賴事實，不要輕舉妄動，不要搬起石頭砸自己的腳。

菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）今天在聲明中表示，「不應容許」中國大使館的行為未受嚴厲懲罰。

安約指的是本週1則新聞報導提到1名中國外交官和1名菲律賓海軍上將討論南海爭議，通話紀錄疑似外洩，內容顯示菲律賓上將同意向中國讓步。

安約今天在聲明中指責中國大使館「屢次參與及傳播虛假、錯誤、惡意訊息」，目的是挑撥離間、製造分裂和破壞團結。他支持國防部長呼籲外交部對中國大使館官員採取適切行動。

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他在聲明中表示：「那些違反菲律賓法律和『維也納外交關係公約』（Vienna Convention on Diplomatic Relations）的中國使館人員，以及那些行使惡意影響和干預行動的人員，必須立即被逐出菲律賓。」

美國之音今天報導，驅逐外交官可能會加劇菲中兩國的南海爭端。迄今為止，兩國在爭議海域上發生了中國海警及中國民兵漁船與菲律賓船隻的激烈交鋒、兩國外交抗議、以及菲船遭到撞擊和水砲襲擊，其中最近的一個淺灘距離中國大陸超過850公里。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1130510