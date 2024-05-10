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7國14家買主參訪台南 強化農特產採購合作意向

2024/5/10 19:47（5/10 20:21 更新）
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台南市政府全力行銷農特產品，10日安排7國14家買主參訪台南市外銷果品包裝場、果汁、截切果品加工廠、果乾加工廠及芒果外銷供果園，並參與農業交流，深入認識台南農業。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年5月10日
台南市政府全力行銷農特產品，10日安排7國14家買主參訪台南市外銷果品包裝場、果汁、截切果品加工廠、果乾加工廠及芒果外銷供果園，並參與農業交流，深入認識台南農業。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年5月10日
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（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市政府全力行銷農特產品，今天更安排7國14家買主參訪台南市芒果外銷供果園、果品包裝廠及加工廠，且參與農業交流，強化採購意願及合作意向。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，農業部、經濟部、中華民國對外貿易發展協會及市府，昨天在台南市舉辦熱帶水果及加工品國際採購日，邀請日本、韓國、新加坡、馬來西亞、澳洲、美國及加拿大等國目標市場買家洽談，預估未來1年採購逾1845萬美元，較去年提升16%。

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此外，7國14家買主今天參訪台南市外銷果品包裝場、果汁、截切果品加工廠、果乾加工廠及芒果外銷供果園，且參與農業交流，深入認識台南農業。

農業局表示，透過農漁會及業者多元加工開拓外銷市場，台南市今年已參加日本東京食品展、加拿大拓銷、新加坡國際食品展等活動，目前緊鑼密鼓籌備參展韓國食品展、日本、紐西蘭及星馬等行銷活動，讓優質農特產品持續賣向全世界。（編輯：謝雅竹）1130510

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#台南市政府農業局
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