白嘉莉淡出演藝圈習畫44年 強調無回歸主持計畫
2024/5/10 18:33（5/10 18:56 更新）
（中央社記者洪素津台北10日電）「最美麗主持人」白嘉莉淡出演藝圈習畫44年，日前她獲第65屆榮譽中國文藝獎章「美術類」殊榮，今天開心舉辦慶賀酒會，也表示自己並無回歸主持的計畫，只想醉心於繪畫。
白嘉莉主持過多檔節目，更在70年代開創訪談性節目，問及是否有復出，她低調表示，自己已經離開電視主持許久，現在演藝圈中有許多優秀的主持人，就把機會留給年輕人，「我專注繪畫就好，我不會再主持節目了，我每天早上起來就是畫畫，畫畫的時候心情很愉悅，每天都很高興。」
白嘉莉習畫44年，這次在榮獲第65屆榮譽中國文藝獎章「美術類」殊榮，她用「始料未及」形容得獎心情，也很開心可以用畫作療癒大家。
白嘉莉謙虛表示，雖然已經繪畫多年，還有地方需要進步，「我在疫情之前經常旅遊世界各地，每到一個地方都會去參觀博物館、美術館，還會跟當地畫家交流，他們都會把他們的特別心得介紹給我，我也會將一些地方色彩融入到畫中。」（編輯：陳政偉）1130510
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