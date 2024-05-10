白嘉莉淡出演藝圈習畫44年 強調無回歸主持計畫

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（中央社記者洪素津台北10日電）「最美麗主持人」白嘉莉淡出演藝圈習畫44年，日前她獲第65屆榮譽中國文藝獎章「美術類」殊榮，今天開心舉辦慶賀酒會，也表示自己並無回歸主持的計畫，只想醉心於繪畫。

白嘉莉主持過多檔節目，更在70年代開創訪談性節目，問及是否有復出，她低調表示，自己已經離開電視主持許久，現在演藝圈中有許多優秀的主持人，就把機會留給年輕人，「我專注繪畫就好，我不會再主持節目了，我每天早上起來就是畫畫，畫畫的時候心情很愉悅，每天都很高興。」

白嘉莉習畫44年，這次在榮獲第65屆榮譽中國文藝獎章「美術類」殊榮，她用「始料未及」形容得獎心情，也很開心可以用畫作療癒大家。

白嘉莉謙虛表示，雖然已經繪畫多年，還有地方需要進步，「我在疫情之前經常旅遊世界各地，每到一個地方都會去參觀博物館、美術館，還會跟當地畫家交流，他們都會把他們的特別心得介紹給我，我也會將一些地方色彩融入到畫中。」（編輯：陳政偉）1130510

資深藝人白嘉莉習畫44年，在美術領域成就受肯定，日前獲頒第65屆榮譽中國文藝獎章，10日她在台北君悅酒店舉辦感恩酒會，向與會者分享獲獎喜悅與最新創作。中央社記者張新偉攝 113年5月10日

資深藝人白嘉莉（右3）日前獲頒第65屆榮譽中國文藝獎章「美術類」殊榮，10日在台北舉辦感恩酒會，與前故宮院長周功鑫（左4）等人開心合影留念。中央社記者張新偉攝 113年5月10日