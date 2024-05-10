蜷川實花再訪台灣 廣徵台灣花卉拍攝季推薦

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（中央社記者王寶兒台北10日電）日本攝影家蜷川實花以花卉為拍攝素材聞名，繼3月松菸特展落幕，她今天再度亮相，為她的沉浸式光影展揭幕，這是她今年第4度造訪台灣，廣邀大家推薦台灣不同季節該拍什麼花。

蜷川實花自青少年時期便熱愛拍照，在女性攝影師頻頻出現的時代背景下，她從大學時期開始參與不同公開攝影比賽並因此崛起，2001年獲木村伊兵衛攝影獎，2007年起陸續推出電影作品「惡女花魁」、「惡女羅曼死」等，在國際間享高知名度，發展領域橫跨影視、時尚、藝術。

新光三越今天舉行「瞬間的永恆」沉浸式光影藝術展揭幕記者會，蜷川實花分享，她很開心又有機會在台北推出展覽，每到台灣都非常高興，因總能受到很好的對待。此次受邀展出以花為主題的裝置藝術，其中沉浸式影像以500朵花搭配特效，每一瞬間看見的景象都不相同。

蜷川實花以花卉創作主題聞名，風格華麗而夢幻。她會後回應中央社記者提問表示，她常常到台北建國花市去拍攝照片，例如蘭花是很好的攝影對象，希望未來有機會能將照片呈現給大家看，也歡迎大家提供建議，在台灣不同季節時可以拍攝什麼樣的花。

「瞬間的永恆」沉浸式光影藝術展以人類培育花朵為主要素材，傳達人與自然間短暫卻又永恆的關係。全展共分沉浸式攝影作品區與數位藝術投影牆，沉浸式攝影作品展由12幅攝影作品組成，並搭配近5米高、近千朵花牆。

數位藝術投影牆則透過500張花朵照片及5種光影特效，隨機流轉不同搭配變化。蜷川實花表示，展場外還有3D裸視牆影像，對她而言是新奇作法，因3D影像較為剛硬，但她嘗試表現出花的嬌柔。

「瞬間的永恆」沉浸式光影藝術展16日起於台北新光三越Diamond Towers一館展出至8月18日。（編輯：陳政偉）1130510