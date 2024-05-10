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朋億啟動員工福利儲蓄信託計畫 補助買母公司股票

2024/5/10 19:03
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（中央社記者張建中新竹10日電）半導體暨面板製程供應系統廠朋億今天宣布，啟動員工福利儲蓄信託計畫，每月依員工薪資提撥自提金，加上公司提撥對等獎勵金，交付中國信託銀行信託管理，買進母公司聖暉股票。

朋億表示，員工福利儲蓄信託計畫主要是希望能讓員工在獲得薪資之時，也能有額外的薪酬加給，積累財務資金、穩步建立退休基金。

朋億指出，公司提供的獎勵金與員工自提金相當；因考量公司在外流通股數的關係，才會決定買母公司聖暉的股票。

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受惠旗下高潔淨度化學品供應與分裝設備系統設備、氣體2次配系統訂單，以及工程服務訂單認列進度暢旺，朋億4月營收達新台幣9.61億元，為歷史次高，僅次於2022年11月創下的最高紀錄10.76億元，年增24.8%；累計前4月營收32.08億元，年增37.28%。

朋億表示，半導體、高科技產業客戶訂單依然暢旺，隨著客戶拉貨動能穩健提升，將有助於整體產能利用率維持高檔。（編輯：林克倫）1130510

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