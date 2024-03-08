萬潤2月營收年增254% 朋億創同期新高

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（中央社記者張建中新竹8日電）萬潤2月營收躍升至新台幣2.57億元，月增63.3%，年增達254.97%，並創同期新高。朋億2月營收5.09億元，同創同期新高。

萬潤表示，因客戶擴產，對設備需求升高，是2月營收攀高的主要動能。萬潤累計前2月營收4.15億元，較去年同期增加182.48%。

朋億和聖暉2月營運因工作天數減少影響，業績皆較1月滑落；朋億2月營收約5.09億元，月減逾4成，不過仍較去年同期增加9.21%，為同期新高。朋億累計前2月營收13.66億元，年增47.57%。

朋億指出，中國半導體客戶擴建新廠，加速增產計畫，中國市場銷售顯著增長，是2月營收得以創下同期新高的主要動力。

聖暉2月營收13.26億元，月減34.45%，也較去年同期減少27.52%，創3年來新低。聖暉累計前2月營收33.49億元，較去年同期增加2.7%。

聖暉表示，目前未完工在建工程案量仍維持高水位，中國、東南亞市場客戶專案工程施作需求升高，將有助未來營運表現。（編輯：楊蘭軒）1130308