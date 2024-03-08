更多編輯台推薦新聞：
1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定
生活

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

萬潤2月營收年增254% 朋億創同期新高

2024/3/8 17:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹8日電）萬潤2月營收躍升至新台幣2.57億元，月增63.3%，年增達254.97%，並創同期新高。朋億2月營收5.09億元，同創同期新高。

萬潤表示，因客戶擴產，對設備需求升高，是2月營收攀高的主要動能。萬潤累計前2月營收4.15億元，較去年同期增加182.48%。

朋億和聖暉2月營運因工作天數減少影響，業績皆較1月滑落；朋億2月營收約5.09億元，月減逾4成，不過仍較去年同期增加9.21%，為同期新高。朋億累計前2月營收13.66億元，年增47.57%。

朋億指出，中國半導體客戶擴建新廠，加速增產計畫，中國市場銷售顯著增長，是2月營收得以創下同期新高的主要動力。

聖暉2月營收13.26億元，月減34.45%，也較去年同期減少27.52%，創3年來新低。聖暉累計前2月營收33.49億元，較去年同期增加2.7%。

聖暉表示，目前未完工在建工程案量仍維持高水位，中國、東南亞市場客戶專案工程施作需求升高，將有助未來營運表現。（編輯：楊蘭軒）1130308

#朋億
#萬潤
#聖暉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.28