搶攻年輕選票 何博文：網路社群經營是重要橋梁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北10日電）民進黨副秘書長何博文今天表示，現今已是新型態選戰，讓選民感受到政治人物有在做事，網路宣傳至關重要；主動出擊就是最好的防守，網路不僅是政策的宣傳平台，更是與民眾互動的平台，創造出時時刻刻都與民眾在一起的感覺。

民進黨下午發布新聞稿表示，黨主席暨總統當選人賴清德非常重視跨世代溝通，北、中、南規劃舉辦3場網路社群培訓課程，今天在台中舉辦的第2場網路社群經營管理培訓，由何博文及發言人戴瑋姍分享社群經營的訣竅。

民進黨指出，培訓課程吸引許多在地民意代表，以及社群小編前來報名，活動現場意見交流相當踴躍。

何博文表示，網路社群經營是打開與年輕人對話的重要橋梁，過去政府總是默默做事，做得好、沒人知道，「做到流汗、乎人嫌到流涎」，且對手利用網路不斷抹黑造謠，讓政府在防守上疲於奔命。

他指出，現今已是新型態選戰，如何讓選民感受到政治人物有在做事，網路宣傳至關重要，認真做事卻不懂宣傳，已不是現今社會主流，主動出擊就是最好防守；自己做了什麼就要大聲說出來，且網路不僅是政策的宣傳平台，更是與民眾互動的平台，可創造出時時刻刻都與民眾在一起的感覺。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

何博文強調，不僅傳統的陸戰要經營，網路社群的經營更是重要關鍵，透過社群平台的經營，跨出同溫層，爭取更多支持者；他期盼能透過培訓課程，可學習新的技術與模式，讓黨公職的網路社群經營能力更紮實。

另外，戴瑋姍在授課時表示，她自己透過社群經營，除增進公共事務議題與市民的溝通對話，也透過社群平台爭取大眾的認識；她還分享自己登山運動的喜好，經由社群的互動與反饋，建立適合自己的品牌形象。（編輯：蘇志宗）1130510