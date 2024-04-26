民進黨培訓社群經營管理 何博文：網路戰力更扎實

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（中央社記者溫貴香台北26日電）民進黨積極展開黨內人才培育，首場「社群沒教的事XD」培訓課程在高雄登場，民進黨副秘書長何博文今天表示，期盼能透過今天的課程學習新的技術與模式，使黨公職在未來選戰的網路社群經營能力更扎實。

民進黨今天發布新聞稿表示，總統當選人賴清德將於520就職，民進黨已積極展開黨內人才培育，將在全國北、中、南舉辦三場網路社群培訓課程，今天在高雄市舉辦首場「社群沒教的事XD」網路社群經營管理培訓，邀請業界專業講師授課，吸引許多黨公職小編參與訓練。

民進黨副秘書長何博文也特別南下勉勵學員，期盼能透過今天的課程學習新的技術與模式，使黨公職在未來選戰的網路社群經營能力更扎實。

何博文表示，過去選戰的模式幾乎都是陸戰「近身肉搏」，透過大型看板、手舉牌的方式宣傳，進入網路世代後，宣傳方式變的很多樣也更加迅速，對此，民進黨辦理全國黨公職網路社群經營管理的培訓，請到優秀的師資傳授進階的實務經驗與技巧，期盼學員能夠透過培訓練就一身本領，並且及早做好準備，未來在基層經營上有不一樣的掌握。

何博文進一步說明，近幾年民進黨受到認知作戰的影響，遭遇大量假訊息的攻擊，民眾不一定有辦法判斷，因此各級黨公職必須活用社群網路的能量，第一時間把最正確的訊息以最有效的方式傳達給民眾。

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民進黨高雄市黨部主委許智善表示，從傳統的陸戰打到現在的空戰，唯有不斷的學習與進步才能跟得上時代的腳步，感謝黨中央辦理課程，邀請很多優秀講師上課，並且第一場就辦在高雄，希望大家能有滿滿的收獲。

民進黨新媒體中心主任詹賀舜說，社群平台是現代很重要的溝通工具，如何建立自己的社群品牌是重點。迅速且簡易的圖卡、短影音等宣傳工具的確是現在的趨勢，關鍵是不僅是要讓大家看到，更要讓民眾能夠充分理解重要議題與政策。（編輯：林興盟）1130426