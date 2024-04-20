澎湖近20年漁獲量衰退3/4 擬栽植珊瑚、植樹復育

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（中央社記者楊淑閔澎湖20日電）澎湖縣政府表示，近20年漁獲量衰退3/4，年產值從新台幣40億元變20億元，將透過與民間合作栽植珊瑚8000株、3年海岸植樹1萬株復育棲地，逐步找回原有漁產量。

澎縣府攜手慈心有機農業發展基金會、緯穎科技服務股份有限公司，預計3年內改善杭灣東北角約2.5公頃林地，使用慈心設計的水寶盆植樹1萬株，由緯穎培育8000株珊瑚、投放1000塊珊瑚磚。

澎縣府農漁局長陳高樑表示，太熱、太冷都會導致供海洋生物棲息、躲藏的珊瑚死掉，而近20年氣候變遷、過度捕撈，棲地劣化，須展開復育。

澎湖縣水產種苗繁殖場長柯志鴻說，會從海裡撿回「斷掉的珊瑚」，剪枝做成珊瑚苗，另用水泥製作有圓形凹槽珊瑚磚投放到海底，再由潛水員下海堆疊，之後再把珊瑚苗卡入凹槽栽植。

植樹方面，慈心執行長蘇慕容表示，樹可固土，減少岸邊土壤沖刷入水造成污染，也能讓陸生昆蟲、落葉與果實等成為水域營養來源，這就是日本推動的「魚附林」。

蘇慕容說，杭灣位處東北季風衝風地帶，在這裡造林可減少土壤沖刷入海污染水質，又可經由洋流為杭灣珊瑚礁棲地製造營養。

不過，蘇慕容表示，澎湖土壤較薄，底下就是岩層，且海風強又帶鹽分，會在水寶盆周邊覆土，增加土壤厚度，並請工班補水、定期巡視樹生長狀況，通常3年多樹高約1、2公尺，抓地性就不錯，5、6年後趨於穩定，產生效果。（編輯：李明宗）1130420

澎湖縣政府將透過與民間合作栽植珊瑚8000株、3年海岸植樹1萬株復育棲地，澎湖縣水產種苗繁殖場用水泥製作有圓形凹槽珊瑚磚投放到海底，再由潛水員下海堆疊，之後再把珊瑚苗卡入凹槽栽植。中央社記者楊淑閔攝 113年4月20日