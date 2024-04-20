從陸上植樹到海底 打造澎湖美麗海洋生態公園

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（中央社澎湖縣20日電）澎湖縣政府今天啟動「澎湖杭灣護漁林及珊瑚復育里海願景計畫」，預計3年內改善鎖港里2.5公頃林地，選用在地適生苗木1萬株，打造海岸複層林；杭灣海下復育8000株珊瑚株。

這項計畫也是澎湖縣首次跨越地景尺度、整合專業領域的新突破。上午由縣府秘書長蔡淇賢、財團法人慈心有機農業發展基金會執行長蘇慕容、植樹總監程禮怡，以及與緯穎科技服務股份有限公司總經理暨執行長張順來等人共同出席啟動。

縣府新聞稿表示，「在陸地上種樹，讓陸源生物碎屑帶往海洋成為營養來源」，源自日本「魚附林」概念。計劃案與縣府討論後，認為鎖港杭灣適宜做為實踐「魚附林」的地點。

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縣府表示，鎖港里位處冬季東北季風衝風地帶，為兼顧海岸林防風、保安功能，由縣府林務公園管理所規劃於近海第一線種植草海桐、木麻黃、白水木等在地適生樹種，並搭配常綠性喬木、落葉性喬木及灌木等，增加造林地樹種豐富度，構築自然森林生態系。

至於澎湖杭灣更是著名潛水勝地，在縣府水產種苗繁殖場特製珊瑚磚復育技術打造下，每年為澎湖吸引數萬潛水客到訪，也配合當地潛水與觀光業者，由遊客及潛水客親自進行珊瑚復育工作，透過國際珊瑚觀察平台(Coral Watch)記錄杭灣珊瑚復育狀況。（編輯：孫承武）1130420