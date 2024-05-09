金秀賢「淚之女王」深情圈粉 7/6睽違9年來台

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（中央社記者洪素津台北9日電）韓星金秀賢近日因演出韓劇「淚之女王」在全球掀話題，他日前宣布展開亞洲巡迴見面會，今天公布台灣場於7月6日在國立體育大學體育館舉行，睽違9年來台，粉絲聞訊欣喜若狂，已準備搶票。

金秀賢在熱播韓劇「淚之女王」飾演金智媛的老公「白賢祐」，深情模樣圈粉無數，日前更以562萬的高票，拿下百想藝術大賞人氣獎。金秀賢事業再創顛峰，順勢展開亞洲巡迴見面會，台灣場2024 KIM SOO HYUN ASIA TOUR in TAIPEI–EYES ON YOU見面會將於7月6日在國立體育大學體育館舉行。

金秀賢和金智媛主演的愛情喜劇「淚之女王」，是一部講述結婚3年的夫妻在面臨離婚危機時，發生了二次戀愛的故事。金秀賢在劇中挑戰情感層次豐富的丈夫白賢祐，以兩極化的反差萌展示角色魅力。

金秀賢也憑藉「淚之女王」再度拿下韓國百想藝術大賞人氣賞，這也是他時隔10年再次獲得這個獎項，上台領獎時開心表示，「將來我會成為一名能給大家帶來幸福、然後自己也能變得幸福的演員。」

金秀賢2014年曾來台舉辦見面會，2015年則為了連鎖咖啡店活動訪台，睽違9年，他將3度來台見粉絲。

金秀賢亞洲巡迴見面會台北站的票價以及公開售票時間等相關資訊，可搜尋D-SHOW官方社群。（編輯：陳政偉）1130509