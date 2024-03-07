「淚之女王」德國浪漫取景 金秀賢不只當愛哭鬼

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）韓星金秀賢、金智媛搭檔演出夫妻的韓劇「淚之女王」，今天在韓國舉辦上線記者會，金智媛透露許多場景遠赴德國拍攝，風景很浪漫；金秀賢強調自己絕不只是愛哭鬼，也有動作戲。

時隔3年回歸的金秀賢一開場就表示，「這段時間感覺像是去當兵了」，但他其實沒有休息，而是一直努力尋找工作，直到遇到「淚之女王」劇本，故事有趣又充滿轉折，讓他覺得沒理由不加入這個團隊。

全劇由「愛的迫降」、「來自星星的你」編劇朴智恩操刀，描述一對結婚3年、女強男弱的財閥夫妻，在克服困境後迎來奇蹟般重新開始的愛情故事。金秀賢扮演的「白賢祐」是在財閥千金老婆金智媛公司工作的法務理事，在預告裡還哭著哀號，就算3年婚姻不對頻也不敢離婚，就怕收到來自老婆的死亡威脅。

金秀賢認為這個角色有很多魅力，是個精緻、聰明又固執的人，想以有趣的方式把這些特質混合在一起。而當主持人詢問有沒有信心虜獲全世界粉絲的心，金秀賢則靦腆回答：「是的，我盡力了。」

另外，演員群被問及是哪一種類型的「女王」、「王子」時，金秀賢認為金智媛是「專注女王」，因為在片場上非常專注；金秀賢則被其他演員稱讚是「放鬆王子」、片場開心果，也能讓緊張的金智媛放鬆。

郭東延與李主儐則扮演與每天生氣拉扯的「雙金」完全不同的夫妻，兩人充滿愛，還會甜蜜互餵食物；朴成焄則是神秘的華爾街分析師，他透露自己角色的存在，會讓兩對夫妻間產生緊張關係。「淚之女王」將於9日在Netflix獨家上線。（編輯：張雅淨）1130307