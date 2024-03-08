2023好萊塢片酬排行 亞當山德勒年收近23億居冠

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（中央社好萊塢7日綜合外電報導）富比世雜誌報導，亞當山德勒或許不會憑藉Netflix的「奪命鴛殃2」獲得任何奧斯卡獎項，但可以安慰自己的是，這部動作喜劇懸疑電影續集使他成為去年好萊塢收入最高的演員。

亞當山德勒（Adam Sandler）去年為串流平台Netflix演出並製作3部電影，富比世雜誌（Forbes Magazine）指出，在Netflix上的成功為他帶來7300萬美元（約新台幣22億9044萬元）的收入。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，這使他的收入超越「Barbie芭比」（Barbie）影星瑪格羅比（Margot Robbie）。現年33歲的瑪格羅比是近10年來收入排名前10名的演員中，最年輕的一位。

瑪格羅比同時是2023年全球票房最高電影「Barbie芭比」和熱門邪典電影「索爾特本」（Saltburn，暫譯）的製片。

「奪命鴛殃2」（Murder Mystery 2）是Netflix去年觀看時數第5高的電影，觀看時數長高達1億7300萬小時。

去年，亞當山德勒和Netflix間利潤豐厚的合作關係還使他擔任動畫「畢業有蜥望」（Leo）的編劇、製作人和配音，並參演和製作喜劇「我的成年禮誠摯不邀你」（You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah）。

富比世雜誌報導，亞當山德勒的收入還因為去年44場單口喜劇表演加乘。

根據富比世雜誌，2023年好萊塢收入最高演員前5名為亞當山德勒（7300萬美元）、瑪格羅比（5900萬美元）、湯姆克魯斯（Tom Cruise、4500萬美元）、雷恩葛斯林（Ryan Gosling、4300萬美元）以及麥特戴蒙（Matt Damon、4300萬美元）。

6至10名為珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston、4200萬美元）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio、4100萬美元）、傑森史塔森（Jason Statham、4100萬美元）、班艾佛列克（Ben Affleck、3800萬美元）和丹佐華盛頓（Denzel Washington、2400萬美元）。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130308