「淚之女王」腦癌治療 台灣臨床試驗拚3年上市

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）韓劇「淚之女王」女主角、由藝人金智媛飾演的洪海仁，罹患腦癌「雲狀細胞瘤」遠赴德國接受聚焦超音波加微氣泡治療，醫師表示，這項治療台灣正在進行臨床試驗，力拚3年上市。

新北市立土城醫院副院長、長庚醫院神經科學研究中心主任魏國珍今天告訴媒體，戲劇中的「雲狀細胞瘤」，事實上原型是現實世界中的「膠質細胞瘤」，雲狀細胞瘤不是疾病名稱，是形容詞，比喻腫瘤像雲朵般無邊界，因非學術名稱，醫界不會使用如此夢幻的詞彙。

魏國珍說，膠質細胞瘤發生率約每10萬人中6人罹病，台灣每年新增個案約600多人，多數都會頭痛，甚至因電位不穩定癲癇，隨著腫瘤生成位置不同，可能影響腦組織功能，如破壞感覺神經會手腳麻木、影響語言表達神經就會結巴，劇中女主角失憶，研判是掌管記憶的海馬迴被破壞。

腦部膠質細胞瘤成因至今仍然不明，魏國珍表示，僅知道是正常細胞突變、無限增生，發生時都是部分細胞突變、部分細胞未突變，與其他癌症相比，膠質細胞瘤與正常組織沒有清楚界限，所以治療困難、很難處理，再加上「血腦屏障」影響藥效吸收。

在醫師眼中，腦瘤宛如大腦裡的炸彈，不僅治療難度高，存活率也低，其中一大原因就是「血腦屏障」。對於健康的人而言，「血腦屏障」是保護牆，阻絕外來雜質進入腦部，但對大腦有疾病的人來說，卻成一道難以打破的高牆，高達98%藥物無法通過、進入腦部。

魏國珍說，多數藥物都會被「血腦障壁」阻隔在外，藥物無法進到腫瘤區殺死癌細胞，傳統腦瘤藥物治療始終效果不好。目前腦瘤主要治療方式是利用手術，腦瘤容易取不乾淨，依然得仰賴藥物控制，但藥物難進腦部，導致惡性循環，最惡性膠質母細胞瘤存活期大約僅14至16個月。

聚焦超音波可在腦部打開一扇窗，讓藥物在特定時間到達指定地點，提升療效。聚焦超音波是一種可以無創穿透顱骨的能量，如配合微氣泡一起作用，則可以在腦部特定區域暫時開啟血腦障壁，以利輸送化學治療藥物清除腫瘤等，對腦疾的治療有很大幫助。

腦部膠質細胞瘤聚焦超音波加微氣泡治療，魏國珍表示，現階段全球僅有3個國家相關醫療研發較領先，已進入臨床試驗，分別為台灣、法國及加拿大。「我們進度算是快的」，台灣自2018年起進入第1、2期臨床試驗，安全與有效性通過，今年開始第3期臨床試驗，原則上狀況理想。

魏國珍說，長庚團隊腦部膠質細胞瘤聚焦超音波加微氣泡治療第3期臨床試驗，力拚3年結案、上市實際在臨床上提供患者使用。第3期臨床試驗持續收集病人，確實有接獲不少外國人士表態有意願加入，但礙於規範需整整2年在台追蹤，國際人士收案可能性較低，並無外國人加入。（編輯：李亨山）1130430