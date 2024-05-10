本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
WHA
新聞專題
WHA1/124
首頁 / 政治

西班牙眾院副議長為台灣發聲 力挺台灣參與WHA

2024/5/10 21:27（5/10 21:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
西班牙眾議院副議長龔薩雷茲。（圖取自twitter.com/MartaGlezVzqz）
西班牙眾議院副議長龔薩雷茲。（圖取自twitter.com/MartaGlezVzqz）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者胡家綺馬德里9日專電）世界衛生大會（WHA）27日將在日內瓦登場，西班牙眾議院副議長龔薩雷茲（Marta González）7日致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，力挺台灣以觀察員身分參與WHO和WHA。

駐西班牙代表處告訴中央社，這是近年來首次由西班牙國會副議長致函世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），呼籲接納台灣加入世衛組織，顯示外交部在西國努力拓展外交、深化合作的成果。民主夥伴如西班牙的挺台力度增加，對台灣在歐洲的外交進程格外具意義。

龔薩雷茲在信函中表示，成立於1948年的WHO章程裡，揭示著「所有人民」的健康是世界獲得和平及安全的基本條件，取決於個人及各國間廣泛的合作。台灣有意義參與WHA，將可對全球公衛作出貢獻，達成「全民皆健」的目標。

龔薩雷茲指出，近年來，台灣雖然獲得美國和歐盟支持以觀察員身分入會，但支持的聲音始終沒有得到回應。將台灣排除於公衛政策辯論及疾病防治會議之外，不僅侵害台灣人權，還剝奪國際社會向台灣汲取防疫知識和經驗。

龔薩雷茲寫道，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情證明，病毒無國界，全球必須共同努力，克服集體健康的挑戰。WHO作為世界各國公共衛生的協調者，理應接納為全球公衛作出重要貢獻的台灣參與，使全球衛生體系更加完整與完善。

龔薩雷茲認為，台灣有意義參與WHO及WHA是一個「務實」而非政治的議題。她呼籲WHO保持專業中立的立場，力抗政治干預，邀請台灣以觀察員身分參加WHA、以及WHO主辦的會議、機制及活動。

除了西班牙眾議院副議長致函支持台灣外，西班牙僑界在北部大城畢爾包（Bilbao）發起挺台入會活動。此外，西班牙醫師公會（Organización Médica Colegial de España）和護理公會（Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España）兩大醫衛組織，也致函駐西班牙代表張俊菲表示聲援，展現西國政界、僑界、醫界對台灣參與WHA的支持。（編輯：馮昭）1130510

#台灣
#譚德塞
#龔薩雷茲
延伸閱讀
WHA仍未邀請台灣 陳建仁：將是世界損失世衛大會在即 歐盟挺台參與國際專業多邊場合堅實全球公衛 美國務卿布林肯強烈促邀台灣參與WHA西班牙國會團：一來就愛上台灣 反片面破壞台海現狀
譚德塞
世衛：加薩拉法若遭入侵恐血流成河 醫療堪憂世衛：加薩最大醫院只剩空殼和多具半埋遺體
WHA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
是否挺台參與WHA 印度：盼促進文化經貿等交流
172.30.142.72
更多編輯台推薦新聞：