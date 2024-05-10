刷卡金額成報酬 藝術家作品探討交易機制

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（中央社記者王寶兒台北10日電）享受如拍賣喊價的「定價」權力，藝術家鄭先喻在台北當代藝術博覽會打造一個獨特展間，當民眾進入後便會自動關閉，要刷卡才會開啟自動門，每次刷卡累積金額，會成為鄭先喻最終得到的費用。

第5屆台北當代藝術博覽會今天起向公眾開放，洪建全基金會委託鄭先喻打造展間，成就「我刷故我在」全新創作，當潛在藏家們步入這個空間，就會啟動作品機制展開交易抉擇，民眾也無須擔心真的被扣款，該作品在展期結束後就會刪除所有暫存資料，並由洪建全基金會頒發累積等額金額。

洪建全基金會執行長張淑征透過新聞稿表示，「我刷故我在」將空間與行為化為作品，每名現場參與者當下的決定，都會影響到這件作品的最終成果。「這個創作最有趣的地方在於它極為純粹，卻又無法事先預測結果，正如同我們一直以開放的態度支持當代藝術，我們期待這件作品可以更擴展大眾對藝博會的體驗。」

「我刷故我在」選在連結藝術家、畫廊、藏家的藝術博覽會中亮相，是鄭先喻藉由創作拋出的「定價」議題，他將定價權力交給每個人，也迫使觀眾重新思考靈感、創造力、惡作劇或藝術等人類特質，以及在此之間擅自設置的價值交換。

「我刷故我在」（Credit Makes You Free）今天起於台北當代藝術博覽會展出至12日。（編輯：陳政偉）1130510