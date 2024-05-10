群聯第1季每股賺12.02元 NAND Flash價格宜趨穩

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（中央社記者張建中新竹10日電）記憶體控制晶片廠群聯第1季稅後淨利新台幣24.2億元，季增16.1%，每股純益12.02元。群聯執行長潘健成表示，NAND Flash供應商已恢復正常獲利，如果產品價格趨於穩定，對於供需將會比較健康。

群聯下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。隨著儲存型快閃記憶體（NAND Flash）模組等非消費應用產品銷售成長，群聯第1季營收達165.26億元，季增4.9%。

群聯第1季毛利率33.9%，較去年第4季下滑2.1個百分點，營業利益12.52億元，季減18.8%，在業外匯兌收益及權益法投資利益挹注下，稅後淨利24.2億元，季增16.1%，每股純益12.02元。

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潘健成說，NAND Flash供應商自第1季開始恢復正常獲利，如果NAND Flash市場價格趨於穩定，對產業供需將會比較健康；反之，如果NAND Flash市場價格在短期內急速上升，可能抑制終端系統用戶的儲存容量，恐造成泡沫化。

潘健成表示，NAND Flash短期價格揚升，影響消費需求，群聯廣泛布局工控系統、電競主機、車載及企業級固態硬碟（SSD）等應用，有助長期營收與獲利表現。（編輯：潘羿菁）1130510