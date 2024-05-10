趙小僑深知求子艱辛 策劃藝術展給備孕媽媽勇氣

（中央社記者洪素津台北10日電）演員趙小僑深知求子艱辛，她與愛上藝廊共同策劃裝置藝術展，結合眼球先生、送子鳥生殖中心，希望透過藝術創作給予求子媽媽們更多勇氣和希望，至於第2胎，趙小僑坦言有在考慮中。

趙小僑與愛上藝廊共同策劃裝置藝術展「給勇氣一個擁抱」，今天她和丈夫劉亮佐、眼球先生出席記者會，44歲的趙小僑被醫師勸再生，對此她鬆口：「因為寶寶真的太可愛了，所以未來如果房子裝潢好，寶寶也上幼兒園了，可能有機會。」

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不過劉亮佐並不想太太如此辛苦，「戰戰兢兢10個月，沒有一天是開心的，所以很心疼。」他補充說：「她（趙小僑）覺得女兒很可愛，有一天晚上就說『怎麼辦，我其實沒有放棄要再生』，說實在我有3成是開心的，因為真的太可愛，但還是有7成是不想要，真的太累了，下班回家一個頭兩個大。」

而幫助趙小僑成功懷孕的送子鳥生殖中心院長賴興華則相當看好，他直言：「她狀況不好搞，免疫系統不好，但再試一次應該可以！」趙小僑坦言因為自己免疫系統問題，有太多不確定性而感到害怕，第2胎就是還在考慮中。（編輯：陳政偉）1130510