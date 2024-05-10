李梅樹紀念館將落腳台北大學 盼更多人認識畫作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北10日電）台北大學昨天與明緯公益基金會簽署備忘錄，基金會出資協助校方興建LB07館，未來部分空間將指定租給李梅樹紀念館使用，館長李景光希望讓更多人認識及欣賞李梅樹畫作。

台北大學今天發布新聞稿表示， LB07館位在三峽校區第二校門口，為1棟4層樓建築，明緯基金會捐助金額達新台幣3億元。

台北大學表示，校方除保留必要空間外，1至3樓空間出租給明緯基金會，或由基金會指定租給財團法人李梅樹文教基金會，提供李梅樹紀念館營運使用。

校長李承嘉表示，這座建築不僅是校園建築，也承載藝術和文化價值，將讓學生有更多親近藝術的機會，並讓社區居民感受藝術薰陶，實踐大學社會責任並傳承藝術文化。

李梅樹紀念館長李景光告訴中央社記者，這次跟台北大學有更緊密的合作，也感謝明緯基金會一起產學合作，盼紀念館未來可以永續發展，持續讓民眾欣賞李梅樹畫作，讓更多人認識三峽在地文化。

明緯集團創辦人林國棟表示，明緯公益基金會以善意為出發點，設立社區關懷照顧據點，建立友善社會並實踐永續發展，履行企業社會責任。

台北大學表示，配合新北市政府捷運三鶯線台北大學站LB07站新建，站體旁邊將興建1棟4層樓建築，包括新北市捷運工程局代辦費在內，興建總經費上限為3億3500萬元，工程預估3年。（編輯：林恕暉）1130510