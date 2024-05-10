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黃子佼身陷醜聞 王偉忠：人生還是要復出

2024/5/10 17:22（5/10 17:50 更新）
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藝人王偉忠（左起）和于子育、郭子乾攜手合作演出舞台劇「謝謝大家收看」，3人10日一起出席宣傳記者會，會中宣布將加開2025年3月高雄演出檔期，票券預計於5月中旬啟售。（金星提供）中央社記者洪素津傳真 113年5月10日
藝人王偉忠（左起）和于子育、郭子乾攜手合作演出舞台劇「謝謝大家收看」，3人10日一起出席宣傳記者會，會中宣布將加開2025年3月高雄演出檔期，票券預計於5月中旬啟售。（金星提供）中央社記者洪素津傳真 113年5月10日
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（中央社記者洪素津台北10日電）資深藝人王偉忠斜槓多項演藝工作，今天他宣傳舞台劇「謝謝大家收看」，被問到黃子佼有無復出演藝圈的可能性，王偉忠則是說：「人生還是要復出，行業是有很多選擇。」

舞台劇「謝謝大家收看」以四年級的人生成長路為背景，王偉忠和于子育、郭子乾攜手合作演出，王偉忠也在舞台劇中回顧自己40年的電視圈經歷，更對電視媒體興衰有所著墨。他今天開心宣布，特別加開明年3月高雄的檔期，預計5月中旬啟售，歡迎南部觀眾一同加入這趟充滿感動的人生旅程。

而黃子佼身陷醜聞風波，問及有無復出演藝圈可能性，王偉忠表示，對方的人生不是其他人說的算，「人生還是要復出吧！但是行業有很多選擇。」隨後他也更進一步解釋：「他（黃子佼）法律上的責任要去承擔，但他的人生，他必須還是要面對的，只是說他不一定要選這個行業。」

另外王偉忠和小Ｓ情同父女，他也恭喜小Ｓ大女兒錄取美國名校，並透露小Ｓ打電話來報喜的時候哭得一把鼻涕一把眼淚，讓王偉忠虧說：「她不管是開心還是難過都只會哭，哭不停。」同時也說小Ｓ看似外放其實很保守，「她非常尊重婆家。」（編輯：龍柏安）1130510

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